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Airbnb inicia varredura em plataforma e pode derrubar anúncios de imóveis após decreto

Donos de imóveis já começaram a receber notificações de irregularidade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 08:04

Airbnb Crédito: Reprodução

A plataforma Airbnb iniciou uma revisão nos anúncios de imóveis em São Paulo e pode retirar do ar ofertas consideradas irregulares após mudanças na legislação municipal. Proprietários que anunciam apartamentos na cidade já começaram a ser notificados sobre possíveis inconsistências e risco de exclusão. As informações são do g1.

A medida ocorre após um decreto da Prefeitura de São Paulo, em vigor desde maio de 2025, que proíbe o uso de unidades de Habitação de Interesse Social (HIS) para aluguel de curta duração. A regra foi adotada depois da identificação de fraudes envolvendo empreendimentos destinados à moradia popular.

Em comunicado enviado por e-mail a anfitriões, a empresa informou que "iniciou análises sobre eventuais irregularidades em acomodações anunciadas na plataforma na cidade de São Paulo, com base na listagem oficial fornecida nesta data pela Prefeitura de São Paulo".

A plataforma também alertou que novas medidas devem ser tomadas. "Nos próximos dias, os anfitriões que tenham anúncios irregulares receberão uma notificação da plataforma com detalhes sobre a remoção dos seus anúncios", diz o comunicado.

A verificação utiliza uma lista encaminhada pela prefeitura à Câmara Municipal de São Paulo, que reúne empreendimentos aprovados com incentivos públicos voltados à habitação de baixa renda. Esses dados estão sendo cruzados com os anúncios ativos para identificar possíveis irregularidades.

Em nota, o Airbnb afirmou que mantém diálogo com o poder público e que acompanha a fiscalização iniciada em abril. Segundo a empresa, os primeiros comunicados foram enviados aos anfitriões na última segunda-feira (4). "O Airbnb reitera seu apoio à destinação das unidades de habitação social às famílias que precisam delas e continuará colaborando com o cumprimento da política habitacional do município", informou.

A iniciativa ocorre cerca de oito meses após a Câmara Municipal instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar suspeitas de uso irregular de imóveis destinados à habitação popular na capital paulista.

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