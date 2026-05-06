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Trabalhador é indenizado em R$ 1 milhão após levar choque em obra de empresa

Vítima teve amputação do antebraço e dedos após descarga em área com alta tensão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 10:13

Decisão foi do TRT de Manaus
Decisão foi do TRT de Manaus Crédito: Reprodução

A 10ª Vara do Trabalho de Manaus determinou que empresas envolvidas na contratação de um trabalhador paguem, de forma solidária, mais de R$ 1,1 milhão em indenizações após um grave acidente ocorrido durante um serviço em um prédio empresarial na capital amazonense.

O caso envolve um trabalhador de 32 anos, contratado como autônomo em regime de empreitada para atuar na instalação de vidros e esquadrias. O acidente aconteceu em outubro de 2021, enquanto ele montava um andaime em uma área próxima à rede elétrica de alta tensão.

Decisão foi do TRT de Manaus

Decisão foi do TRT de Manaus por Reprodução
Decisão foi do TRT de Manaus por Reprodução
Decisão foi do TRT de Manaus por Reprodução
Decisão foi do TRT de Manaus por Reprodução
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Decisão foi do TRT de Manaus por Reprodução

Durante a atividade, o homem sofreu uma descarga elétrica de grande intensidade. Como consequência, teve o antebraço esquerdo amputado, perdeu três dedos da mão direita e sofreu lesões graves na perna direita.

Segundo os autos, o trabalhador precisou passar por nove cirurgias para recuperação da perna, além de enfrentar um longo período de internação hospitalar. A perícia realizada no processo concluiu que ele apresenta “incapacidade laboral total e permanente para a função habitual”.

Na decisão, a juíza responsável pelo caso rejeitou a tese de culpa exclusiva da vítima e reconheceu a responsabilidade civil das empresas. Ao analisar as circunstâncias do acidente, a magistrada destacou que “conclui-se que ao reclamante não foram fornecidos equipamentos de proteção adequados para que desempenhasse as suas funções com segurança”.

A sentença também aponta que não houve comprovação da adoção de medidas eficazes para prevenir choques elétricos, mesmo com a realização do trabalho em andaime instalado na calçada, em área próxima a fios de alta tensão.

Diante da gravidade das lesões e dos impactos permanentes na vida pessoal e profissional da vítima, a indenização foi fixada em mais de R$ 1,1 milhão. O valor inclui R$ 200 mil por danos morais, R$ 401 mil por danos materiais, R$ 91 mil destinados à aquisição de próteses e R$ 350 mil por danos estéticos, relacionados às amputações e cicatrizes.

O pagamento será feito em 55 parcelas mensais de R$ 23 mil, com início em abril de 2026 e término previsto para outubro de 2030. O acordo estabelece multa em caso de atraso ou inadimplência. Após a quitação integral dos valores, o processo será encerrado.

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Tags:

Acidente Trabalho Obra Indenização Justiça

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