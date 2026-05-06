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Saiba como será a primeira rodovia inteligente do Brasil que terá wifi e recarga para veículos

Trecho de 45 quilômetros recebeu investimentos de R$ 192 milhões

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de maio de 2026 às 16:40

Rodovia será reformada para virar a mais
Rodovia será reformada para virar a mais "inteligente" de SP Crédito: Kayke Guimarães/Governo Estado SP

A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), que liga os municípios paulistas de Taubaté e Campos do Jordão, se tornará a primeira “rodovia inteligente” do Brasil. O trecho de 45 quilômetros passa por reformas e receberá infraestrutura para veículos autônomos, pontos de recarga para carros elétricos e conectividade Wi-Fi e 4G ao longo do percurso. Além da utilização de asfalto ecológico produzido com borracha de pneus recicláveis.

A ordem de serviço para início das obras de modernização foi assinada no início de abril. A previsão é que os serviços sejam concluídos em 18 meses. O trecho recebeu investimento de R$ 192 milhões em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o governo de São Paulo.

Rodovia será reformada para virar a mais "inteligente" de SP

Rodovia será reformada para virar a mais "inteligente" de SP por Thiago Bernardes/Governo Estado SP
Rodovia será reformada para virar a mais "inteligente" de SP por Thiago Bernardes/Governo Estado SP
Rodovia será reformada para virar a mais "inteligente" de SP por Kayke Guimarães/Governo Estado SP
Rodovia será reformada para virar a mais "inteligente" de SP por Kayke Guimarães/Governo Estado SP
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Rodovia será reformada para virar a mais "inteligente" de SP por Thiago Bernardes/Governo Estado SP

Segundo o Estado, as intervenções atendem a uma demanda de quase uma década da região e contemplarão cerca de 45 quilômetros de extensão, entre o km 1,2 e o km 46. Mais de 600 mil moradores deverão ser beneficiados nas cidades de Taubaté, Pindamonhangaba, Tremembé, Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal.

O projeto prevê a implantação de faixas adicionais, 11,8 quilômetros de ciclovia em trecho de planície, do km 1,2 ao km 13, com passagens inferiores e superiores para ciclistas e pedestres. Um viaduto será construído para interligar a SP-123 à rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo (SP-132), em Pindamonhangaba. Para facilitar o fluxo de veículos, também serão alargadas algumas pontes na SP-123.

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