BRASIL

Aluno de Direito suspeito de fazer lista que classificava colegas como 'estupráveis' é afastado de faculdade

UFMT instaurou procedimento administrativo para investigar denúncias

Maysa Polcri

Publicado em 6 de maio de 2026 às 17:58

Faculdade fica localizada em Cuiabá Crédito: Reprodução

A Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, abriu um procedimento administrativo para investigar a criação e divulgação de uma lista que classificou estudantes como “estupráveis". Ao menos um aluno foi afastado preventivamente após o vazamento de uma troca de mensagem entre ele e colegas.

Segundo o centro acadêmico da universidade, o caso veio à tona após o vazamento de uma troca de mensagem entre os alunos citando a intenção de abusar sexualmente de colegas da turma. Um protesto de estudantes do próprio curso foi realizado na última segunda-feira (4) após a repercussão do caso.

Em nota, a universidade confirmou que abriu um procedimento para apurar os fatos e também tenta identificar e responsabilizar todos envolvidos. "Diante da gravidade dos fatos noticiados, a Faculdade de Direito informa que, tão logo tomou ciência da situação, adotou imediatamente as providências cabíveis", diz.

"A denúncia foi formalmente encaminhada à Direção, tendo sido instaurado procedimento administrativo com o objetivo de apurar, de forma rigorosa e imparcial, a veracidade dos fatos, as circunstâncias em que teriam ocorrido, bem como eventual responsabilidade disciplinar. Registra-se, ainda, que foi aplicada a suspensão liminar do discente sob investigação", acrescenta.