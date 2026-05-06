POLÍCIA

Mulher ataca cabeleireiro com faca por não gostar de corte de cabelo: 'Minha franja está parecendo o Cebolinha'

Crime aconteceu na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo

Millena Marques

Publicado em 6 de maio de 2026 às 18:31

Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo Crédito: Reprodução

Uma mulher de 27 anos, identificada como Laís Gabriela Barbosa da Cunha, foi presa ao dar uma facada em um cabeleireiro pelas costas na tarde de terça-feira (5), na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. O episódio ocorreu após a cliente ficar insatisfeita com o corte de cabelo.

“Ele pegou o meu cabelo e foi picotando com uma tesoura-navalha. Se vocês conseguem ver, a minha franja está parecendo o Cebolinha, porque ele cortou todo o meu cabelo. Eu mandei mensagem do Whatsapp e eles ficaram dois dias sem me responder”, afirmou a agressora, em referência ao personagem da Turma da Mônica.

Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo 1 de 13

Câmeras do salão de beleza, localizado na Avenida Marquês de São Vicente, gravaram o momento em que ela esfaqueia o profissional, identificado como Eduardo Ferrari. As informações são do g1 São Paulo.

Nas imagens, Laís aparece conversando com o funcionário, que está de costas. Em seguida, ela tira uma faca da bolsa e o golpeia. Eduardo leva um susto e sai correndo. Seguranças e outros funcionários do salão conseguem conter a agressora.

“Aí sabe o que eu fiz? Ofendi ele e falei: 'seu viado desgraçado, arruma o meu cabelo. Aí na hora ele respondeu. Tive corte químico [não é um corte com tesoura, mas sim uma quebra causada por reação química] e tenho prova do meu cabelo antes e depois”, afirmou Laís.