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Mulher ataca cabeleireiro com faca por não gostar de corte de cabelo: 'Minha franja está parecendo o Cebolinha'

Crime aconteceu na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de maio de 2026 às 18:31

Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo
Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo Crédito: Reprodução

Uma mulher de 27 anos, identificada como Laís Gabriela Barbosa da Cunha, foi presa ao dar uma facada em um cabeleireiro pelas costas na tarde de terça-feira (5), na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. O episódio ocorreu após a cliente ficar insatisfeita com o corte de cabelo.

“Ele pegou o meu cabelo e foi picotando com uma tesoura-navalha. Se vocês conseguem ver, a minha franja está parecendo o Cebolinha, porque ele cortou todo o meu cabelo. Eu mandei mensagem do Whatsapp e eles ficaram dois dias sem me responder”, afirmou a agressora, em referência ao personagem da Turma da Mônica.

Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo

Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo por Reprodução
Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo por Reprodução
Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo por Reprodução
Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo por Reprodução
Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo por Reprodução
Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo por Reprodução
Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo por Reprodução
Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo por Reprodução
Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo por Reprodução
Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo por Reprodução
Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo por Reprodução
Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo por Reprodução
Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo por Reprodução
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Mulher esfaqueia cabeleireiro em São Paulo por Reprodução

Câmeras do salão de beleza, localizado na Avenida Marquês de São Vicente, gravaram o momento em que ela esfaqueia o profissional, identificado como Eduardo Ferrari. As informações são do g1 São Paulo. 

Nas imagens, Laís aparece conversando com o funcionário, que está de costas. Em seguida, ela tira uma faca da bolsa e o golpeia. Eduardo leva um susto e sai correndo. Seguranças e outros funcionários do salão conseguem conter a agressora.

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“Aí sabe o que eu fiz? Ofendi ele e falei: 'seu viado desgraçado, arruma o meu cabelo. Aí na hora ele respondeu. Tive corte químico [não é um corte com tesoura, mas sim uma quebra causada por reação química] e tenho prova do meu cabelo antes e depois”, afirmou Laís.

A agressora vai responder por lesão corporal e ameaça ao profissional.

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Brasil são Paulo

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