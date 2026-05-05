Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo federal muda classificação indicativa do YouTube e cita 'Novela das frutas' ao apontar conteúdo violento

Mudança integra o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de maio de 2026 às 16:18

Youtube Shorts
Youtube Shorts Crédito: Reprodução

O governo federal aumentou a classificação indicativa do YouTube de 14 para 16 anos após o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) indicar a presença de conteúdo prejudicial na plataforma. A mudança integra o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital).

Na prática, a nova medida diz que o YouTube não é recomendado para menores de 16 anos. De acordo com o documento do MJSP, o selo de 16 anos deve estar visível onde quer que o serviço seja oferecido na internet. O usuário deve ser informado da classificação antes de acessá-lo.

Filmes que estão disponíveis no Youtube

Cabra Marcado Para Morrer (1984) por Reprodução
Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) por Reprodução
Vidas Secas (1963) por Reprodução
Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976) por Reprodução
Bye Bye Brasil (1980) por Reprodução
Terra em Transe (1967) por Reprodução
Matou a Família e Foi ao Cinema (1969) por Reprodução
O Pagador de Promessas (1962) por Reprodução
A Hora da Estrela (1985) por Reprodução
Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1967) por Reprodução
O Beijo da Mulher Aranha (1985) por Reprodução
Assalto ao Banco Central (2011) por Reprodução
Orfeu Negro (1959) por Reprodução
Como era Verde o meu Vale (1943) por Reprodução
O Homem que Ri (1928) por Reprodução
Casanova de Fellini (1976) por Reprodução
Lawrence da Arábia (1962) por Reprodução
O Homem que Sabia Demais (1934) por Reprodução
Pai e Filha (1949) por Reprodução
Semente do Mal (1934 por Reprodução
A Noite dos Mortos-Vivos (1968) por Reprodução
O Encouraçado Potemkin (1925) por Reprodução
Atividade Paranormal (2007) por Reprodução
Noite do Terror (1974) por Reprodução
Asas do Desejo (1987) por Reprodução
O Enigma de Kaspar Hauser (1974) por Reprodução
O Vampiro (1932) por Reprodução
O Grande Ditador (1940) por Reprodução
Era Uma Vez no Oeste (1968) por Reprodução
Viagem à Lua (1902) por Reprodução
O Gabinete do Dr. Caligari (1920) por Reprodução
Persona (1966) por Reprodução
Hellraiser - Renascido do Inferno (1987) por Reprodução
Halloween: A Noite do Terror (1978) por Reprodução
Um Lobisomem Americano em Londres (1981) por Reprodução
Metropolis (1927) por Reprodução
Um Dia Quente de Verão (1991) por Reprodução
Jovem e Inocente (1937) por Reprodução
Nosferatu (1922) por Reprodução
M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) por Reprodução
Onibaba (1964) por Reprodução
Sonhos (1990) por Reprodução
Veludo Azul (1986) por Reprodução
Eles Vivem (1988) por Reprodução
As Pontes de Madison (1995) por Reprodução
Jackie Brown (1997) por Reprodução
Por um Punhado de Dólares (1964) por Reprodução
Duna (1984) por Reprodução
Vá e Veja (1985) por Reprodução
Andrei Rublev (1966) por Reprodução
1 de 50
Cabra Marcado Para Morrer (1984) por Reprodução

Além disso, a plataforma deve indicar quatro tipos de conteúdo que justificam a nota: conteúdo sexual, drogas, violência extrema e linguagem imprópria.

A nota do Ministério da Justiça diz que a reclassificação tem caráter apenas informativo e não busca "impor censura ou proibição de exibição". Ou seja, os conteúdos continuam disponíveis na plataforma.

Leia mais

Imagem - Vai levar power bank no avião? Nova regra pode barrar seu embarque; entenda

Vai levar power bank no avião? Nova regra pode barrar seu embarque; entenda

Imagem - Grande rede de sorvetes anuncia falência e fechamento de mais de 500 lojas

Grande rede de sorvetes anuncia falência e fechamento de mais de 500 lojas

Imagem - Onze situações em que você pode faltar ao trabalho sem desconto no salário

Onze situações em que você pode faltar ao trabalho sem desconto no salário

No documento, a pasta cita a "Novela das frutas", conteúdo feito com uso de IA que viralizou nos últimos meses no país. A circulação desse tipo de animação e, segundo a nota, um dos fatores que causou a revisão.

“Cabe citar uma nova leva de animações que tem sido amplamente difundidas na plataforma, conhecida pelo público brasileiro como ‘novelas de frutas’. Os personagens são frutas e vegetais com características humanas, geralmente com aparência atrativa para o público infantojuvenil, com traços semelhantes aos de animações populares”, diz a nota.

Ainda segundo o documento, esse tipo de vídeo tem aparência inofensiva, mas aborda temas como tráfico, violência doméstica e abuso, o que exige mais cuidado na classificação.

Tags:

Brasil Novelas Frutas Youtube

Mais recentes

Imagem - Funcionária da ONU é afastada após agredir atendente de drive-thru

Funcionária da ONU é afastada após agredir atendente de drive-thru
Imagem - Influencer é presa suspeita de vender shampoo de cavalo para uso humano nas redes sociais

Influencer é presa suspeita de vender shampoo de cavalo para uso humano nas redes sociais
Imagem - Prazo para tirar ou regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira (6)

Prazo para tirar ou regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira (6)