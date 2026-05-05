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Prazo para tirar ou regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira (5)

Atendimento pode ser feito nos cartórios eleitorais ou no site do TSE

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 5 de maio de 2026 às 13:50

A Bahia soma mais de 87 mil jovens aptos a estrear nas urnas, representando um colégio eleitoral estratégico para o Nordeste.
Título de eleitor Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O prazo para regularizar o título de eleitor termina nesta quarta-feira (6). O atendimento pode ser feito presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela internet, por meio do sistema de autoatendimento, para quem já tem biometria cadastrada.

O prazo vale para os seguintes serviços:

alistamento eleitoral (emissão do primeiro título);

transferência de domicílio eleitoral;

revisão de dados cadastrais;

regularização de outras pendências.

Quem não atualizar a situação ficará impossibilitado de votar nas Eleições 2026, em outubro. Além disso, enfrentará restrições administrativas, como dificuldade para obter passaporte ou carteira de identidade, tomar posse em cargos públicos ou se matricular em instituições de ensino públicas.

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Lei eleitoral

De acordo com o art. 91 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), nenhum requerimento de inscrição ou transferência eleitoral pode ser recebido nos 150 dias anteriores à data da eleição.

A partir de 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado em todas as unidades da Justiça Eleitoral e no atendimento on-line, permanecendo assim até novembro de 2026.

Regularização

Devem ficar atentos ao prazo:

jovens que irão votar pela primeira vez;

pessoas que mudaram de cidade e precisam transferir o título;

quem teve o título cancelado ou tem pendências na Justiça Eleitoral;

aqueles que precisam atualizar dados cadastrais.

Tags:

Politica Título de Eleitor Voto

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