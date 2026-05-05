TRAGÉDIA

Piloto revela última conversa com vítimas de queda de avião em BH: 'Fui o último a estar ali com vocês'

Acidente ocorreu minutos após decolagem e deixou três mortos

Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 09:42

Piloto revela última conversa com vítimas de queda de avião em BH: 'Fui o último a estar ali com vocês' Crédito: Reprodução / Redes sociais

O piloto Iago Oliveira fez um desabafo nas redes sociais na noite de segunda-feira (4) após a queda de um avião de pequeno porte em Belo Horizonte. Ele afirmou ter sido a última pessoa a conversar com as vítimas antes da tragédia.

“Eu tinha sido o último a estar ali com vocês… Por mais que eu tente, palavras não conseguem expressar tudo o que eu estou sentindo”, escreveu.

Vítimas do acidente com que avião bateu em prédio e caiu 1 de 5

Iago contou que era amigo de uma das vítimas, Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha, e que esteve no local pouco antes da decolagem. Segundo ele, os dois conversaram minutos antes do voo. “Chega pra cá”, teria dito Fernando. “Vou aí já”, respondeu o piloto.

“Ficamos conversando até a hora da decolagem. Tirei essa última foto às 11h50 e fui embora para casa. Quando liguei a TV, já tinha a notícia…”, contou. O piloto disse ainda que voltou imediatamente ao local após saber do acidente. “Não tive nem tempo de tirar o uniforme. Corri pra lá e cheguei junto com as ambulâncias, na esperança de poder ajudar em algo”, escreveu.

O acidente deixou três mortos: o piloto da aeronave, Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, Fernando Moreira Souto e Leonardo Berganholi, de 50 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu.