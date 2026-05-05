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Piloto revela última conversa com vítimas de queda de avião em BH: 'Fui o último a estar ali com vocês'

Acidente ocorreu minutos após decolagem e deixou três mortos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 09:42

Piloto revela última conversa com vítimas de queda de avião em BH: 'Fui o último a estar ali com vocês'
Piloto revela última conversa com vítimas de queda de avião em BH: 'Fui o último a estar ali com vocês' Crédito: Reprodução / Redes sociais

O piloto Iago Oliveira fez um desabafo nas redes sociais na noite de segunda-feira (4) após a queda de um avião de pequeno porte em Belo Horizonte. Ele afirmou ter sido a última pessoa a conversar com as vítimas antes da tragédia.

“Eu tinha sido o último a estar ali com vocês… Por mais que eu tente, palavras não conseguem expressar tudo o que eu estou sentindo”, escreveu.

Vítimas do acidente com que avião bateu em prédio e caiu

Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos por Reprodução
Fernando Moreira Souto, de 36 anos por Reprodução
Fernando Moreira Souto, de 36 anos por Reprodução
Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos por Reprodução
Wellington de Oliveira Pereira morreu após a colisão da aeronave por Reprodução
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Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos por Reprodução

Iago contou que era amigo de uma das vítimas, Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha, e que esteve no local pouco antes da decolagem. Segundo ele, os dois conversaram minutos antes do voo. “Chega pra cá”, teria dito Fernando. “Vou aí já”, respondeu o piloto.

“Ficamos conversando até a hora da decolagem. Tirei essa última foto às 11h50 e fui embora para casa. Quando liguei a TV, já tinha a notícia…”, contou. O piloto disse ainda que voltou imediatamente ao local após saber do acidente. “Não tive nem tempo de tirar o uniforme. Corri pra lá e cheguei junto com as ambulâncias, na esperança de poder ajudar em algo”, escreveu.

O acidente deixou três mortos: o piloto da aeronave, Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, Fernando Moreira Souto e Leonardo Berganholi, de 50 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

A aeronave caiu poucos minutos após decolar do Aeroporto da Pampulha, por volta das 12h30. Informações preliminares apontam que o piloto teria enfrentado dificuldades para ganhar altitude logo após a decolagem.

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