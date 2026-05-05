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'Você não terá futuro, favelada': professor é denunciado por injúria racial contra aluna

Caso ocorreu em escola da rede pública; Polícia Civil investiga denúncia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 07:52

'Você não terá futuro, favelada': professor é denunciado por injúria racial contra aluna
'Você não terá futuro, favelada': professor é denunciado por injúria racial contra aluna Crédito: Google Street View

Um professor da rede pública do Distrito Federal é investigado pela Polícia Civil por suspeita de injúria racial contra uma estudante de 16 anos. O caso ocorreu no Centro de Ensino Médio 1 do Paranoá, no último dia 28. As informações são do Metrópoles. 

Segundo relato da vítima, o professor teria feito a declaração dentro da sala de aula ao comparar o caderno de duas alunas. Ao avaliar o material de uma estudante de pele clara, o docente afirmou que, apesar de as atividades não estarem boas, ela “teria futuro”.

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Em seguida, ao analisar o caderno da adolescente, que estaria em condições semelhantes, ele teria dito: “Você não terá futuro, você é uma favelada”.

A estudante também afirma que, no dia seguinte, foi retirada da sala pelo mesmo professor sem justificativa. Após o episódio, ela procurou a direção da escola. O pai da jovem esteve na unidade e relatou que, ao ser questionado, o professor disse que não se pronunciaria.

A ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, que apura o caso.

Tags:

Racismo

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