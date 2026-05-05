PRIMOGÊNITO

Filho de Heloísa Helena morre aos 42 anos no Rio após 10 dias internado

Deputada federal lamenta perda e critica subfinanciamento do SUS em desabafo nas redes

Mariana Rios

Publicado em 5 de maio de 2026 às 11:04

Filho de deputada Heloísa Helena estava internado há 10 dias em hospital público do Rio Crédito: Reprodução: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Instagram

O filho mais velho da deputada federal Heloísa Helena (Rede-RJ) morreu aos 42 anos, no Rio de Janeiro, após dez dias internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul da cidade. A informação foi confirmada na última segunda-feira (4), quando o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória, segundo comunicado do partido da parlamentar.

A morte foi anunciada pela própria deputada em uma publicação nas redes sociais, em tom de despedida e agradecimento. No texto, ela destacou o atendimento prestado por equipes do Corpo de Bombeiros e profissionais de saúde do hospital, além de familiares e amigos próximos.

“Te amo para sempre, meu primeiro filhotinho, meu primeiro grande amor”, escreveu. A parlamentar também mencionou nominalmente integrantes da equipe médica e de enfermagem que acompanharam o caso durante a internação.

A cerimônia de despedida será restrita à família.

No Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados divulgou nota de pesar, manifestando solidariedade à deputada e aos familiares.

Críticas ao subfinanciamento do SUS

No mesmo pronunciamento, Heloísa Helena voltou a defender o Sistema Único de Saúde (SUS) e fez críticas ao que classificou como “vergonhoso e continuado subfinanciamento” do setor.

“Sigo na convicção da importância do SUS e continuarei lutando contra o subfinanciamento”, afirmou.

Leia despedida na íntegra

“Te amo para sempre, meu primeiro filhotinho, meu primeiro grande amor. Com imensa dor, sei que devo te dizer - Vá em paz, pois seu coração era puro demais pra suportar esse mundo de tantas dores, injustiças, lágrimas, preconceitos.

Muito obrigada aos Bombeiros e toda equipe do Hospital Municipal Miguel Couto, muito obrigada ao Dr Cristiano, Dra Gianne Lucchesi, a equipe de Enfermagem e Médica na emergência e na CTI.

Muito obrigada Dra Lorene, por sua presença atenciosa com absolutamente todos pacientes daquele setor. Muito obrigada!! Muito obrigada a minha família sempre gigante e solidária, muito obrigada aos meus velhos amigos verdadeiros e aos que lutam ao meu lado em tantas duras batalhas, muito obrigada a vocês aqui, que me dão a honra da companhia.