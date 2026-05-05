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Filho de Heloísa Helena morre aos 42 anos no Rio após 10 dias internado

Deputada federal lamenta perda e critica subfinanciamento do SUS em desabafo nas redes

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 5 de maio de 2026 às 11:04

Após morte de filho internado há 10 dias, deputada Heloísa Helena critica falhas na saúde pública
Filho de deputada Heloísa Helena estava internado há 10 dias em hospital público do Rio Crédito: Reprodução: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Instagram

O filho mais velho da deputada federal Heloísa Helena (Rede-RJ) morreu aos 42 anos, no Rio de Janeiro, após dez dias internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul da cidade. A informação foi confirmada na última segunda-feira (4), quando o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória, segundo comunicado do partido da parlamentar.

A morte foi anunciada pela própria deputada em uma publicação nas redes sociais, em tom de despedida e agradecimento. No texto, ela destacou o atendimento prestado por equipes do Corpo de Bombeiros e profissionais de saúde do hospital, além de familiares e amigos próximos.

“Te amo para sempre, meu primeiro filhotinho, meu primeiro grande amor”, escreveu. A parlamentar também mencionou nominalmente integrantes da equipe médica e de enfermagem que acompanharam o caso durante a internação.

A cerimônia de despedida será restrita à família.

No Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados divulgou nota de pesar, manifestando solidariedade à deputada e aos familiares.

Críticas ao subfinanciamento do SUS 

No mesmo pronunciamento, Heloísa Helena voltou a defender o Sistema Único de Saúde (SUS) e fez críticas ao que classificou como “vergonhoso e continuado subfinanciamento” do setor.

“Sigo na convicção da importância do SUS e continuarei lutando contra o subfinanciamento”, afirmou.

Leia despedida na íntegra

“Te amo para sempre, meu primeiro filhotinho, meu primeiro grande amor. Com imensa dor, sei que devo te dizer - Vá em paz, pois seu coração era puro demais pra suportar esse mundo de tantas dores, injustiças, lágrimas, preconceitos.

Muito obrigada aos Bombeiros e toda equipe do Hospital Municipal Miguel Couto, muito obrigada ao Dr Cristiano, Dra Gianne Lucchesi, a equipe de Enfermagem e Médica na emergência e na CTI.

Muito obrigada Dra Lorene, por sua presença atenciosa com absolutamente todos pacientes daquele setor. Muito obrigada!! Muito obrigada a minha família sempre gigante e solidária, muito obrigada aos meus velhos amigos verdadeiros e aos que lutam ao meu lado em tantas duras batalhas, muito obrigada a vocês aqui, que me dão a honra da companhia.

Sigo - como sempre - na convicção da importância do SUS e continuarei lutando - como sempre fiz - contra o vergonhoso e continuado subfinanciamento do setor.”

Tags:

Morte Luto Heloísa Helena Sus Politica

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