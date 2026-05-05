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Operação na Maré deixa morto, fecha 41 escolas e interdita vias no Rio

Ação policial tem 12 presos, apreensões de armas e veículos e provoca tiroteio na Zona Norte

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 5 de maio de 2026 às 13:23

Tiroteio durante uma operação no Complexo da Maré, na zona Norte do Rio de Janeiro
Tiroteio durante uma operação no Complexo da Maré, na zona Norte do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Twitter PMERJ

Uma operação policial no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, deixou um suspeito morto, ao menos 12 pessoas presas e provocou o fechamento de 41 escolas municipais na manhã desta terça-feira (5), após intensos tiroteios na região.

A ação também impactou o trânsito, com interdições na Linha Vermelha e na Avenida Brasil, além da apreensão de 20 veículos, armas e munições. As informações são da CNN Brasil.

A ofensiva faz parte de mais uma fase da Operação Torniquete, conduzida por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), com apoio de unidades especializadas da Polícia Civil. O foco da ação é desarticular uma estrutura criminosa ligada ao roubo e receptação de veículos e cargas, além do comércio ilegal de armas.

Segundo as investigações, o grupo atuava de forma organizada, utilizando documentos falsos, empresas de fachada e até plataformas digitais para movimentar materiais ilícitos, incluindo armamentos e munições.

A operação ocorreu principalmente na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, e também em endereços no bairro de Bonsucesso. Moradores relataram intensa troca de tiros durante a entrada das equipes policiais.

Por causa dos confrontos, vias expressas importantes foram afetadas. A Linha Vermelha chegou a ser interditada no sentido Centro, enquanto a Avenida Brasil registrou bloqueios temporários nos dois sentidos, na altura da Maré.

Nesta etapa, os policiais cumprem mandados de busca e apreensão, recolhendo documentos, celulares e mídias digitais que podem ajudar a identificar outros envolvidos no esquema.

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Torniquete já resultou na prisão de mais de 900 pessoas desde setembro de 2024, além da recuperação de cargas e veículos avaliados em mais de R$ 52 milhões. Também foram solicitados bloqueios de bens que ultrapassam R$ 70 milhões.

A operação segue em andamento e novos desdobramentos não estão descartados.

Tags:

rio de Janeiro Violência

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