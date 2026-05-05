VIOLÊNCIA

Operação na Maré deixa morto, fecha 41 escolas e interdita vias no Rio

Ação policial tem 12 presos, apreensões de armas e veículos e provoca tiroteio na Zona Norte

Mariana Rios

Publicado em 5 de maio de 2026 às 13:23

Tiroteio durante uma operação no Complexo da Maré, na zona Norte do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Twitter PMERJ

Uma operação policial no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, deixou um suspeito morto, ao menos 12 pessoas presas e provocou o fechamento de 41 escolas municipais na manhã desta terça-feira (5), após intensos tiroteios na região.

A ação também impactou o trânsito, com interdições na Linha Vermelha e na Avenida Brasil, além da apreensão de 20 veículos, armas e munições. As informações são da CNN Brasil.

A ofensiva faz parte de mais uma fase da Operação Torniquete, conduzida por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), com apoio de unidades especializadas da Polícia Civil. O foco da ação é desarticular uma estrutura criminosa ligada ao roubo e receptação de veículos e cargas, além do comércio ilegal de armas.

Segundo as investigações, o grupo atuava de forma organizada, utilizando documentos falsos, empresas de fachada e até plataformas digitais para movimentar materiais ilícitos, incluindo armamentos e munições.

A operação ocorreu principalmente na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, e também em endereços no bairro de Bonsucesso. Moradores relataram intensa troca de tiros durante a entrada das equipes policiais.

Por causa dos confrontos, vias expressas importantes foram afetadas. A Linha Vermelha chegou a ser interditada no sentido Centro, enquanto a Avenida Brasil registrou bloqueios temporários nos dois sentidos, na altura da Maré.

Nesta etapa, os policiais cumprem mandados de busca e apreensão, recolhendo documentos, celulares e mídias digitais que podem ajudar a identificar outros envolvidos no esquema.

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Torniquete já resultou na prisão de mais de 900 pessoas desde setembro de 2024, além da recuperação de cargas e veículos avaliados em mais de R$ 52 milhões. Também foram solicitados bloqueios de bens que ultrapassam R$ 70 milhões.