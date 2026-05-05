BRASIL

Funcionária da ONU é afastada após agredir atendente de drive-thru

Caso foi registrado no Distrito Federal na última sexta-feira (1º)

Maysa Polcri

Publicado em 5 de maio de 2026 às 16:16

Câmera de segurança registrou a agressão Crédito: Reprodução

A mulher que agrediu uma atendente em um drive-thru do McDonald’s, na Asa Norte, em Brasília, foi afastada do trabalho após a repercussão do caso, que foi gravado por câmeras de segurança. A agressora foi identificada como Huíla Borges Klanovichs, 35, que trabalha como analista de recursos humanos do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

Segundo divulgado pelo g1, a mulher foi suspensa administrativamente enquanto ocorrem as investigações. De acordo com o delegado Wellington Barros, da 2ª Delegacia de Polícia, Huíla havia pedido um lanche sem cebola, mas recebeu o pedido errado.

Após o ocorrido, a mulher começou uma discussão e agrediu a atendente com um tapa no rosto. A vítima chamou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os policiais identificaram as mulheres e levaram ambas para a delegacia.