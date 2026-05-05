Funcionária da ONU é afastada após agredir atendente de drive-thru

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 5 de maio de 2026 às 16:16
A mulher que agrediu uma atendente em um drive-thru do McDonald’s, na Asa Norte, em Brasília, foi afastada do trabalho após a repercussão do caso, que foi gravado por câmeras de segurança. A agressora foi identificada como Huíla Borges Klanovichs, 35, que trabalha como analista de recursos humanos do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).
Segundo divulgado pelo g1, a mulher foi suspensa administrativamente enquanto ocorrem as investigações. De acordo com o delegado Wellington Barros, da 2ª Delegacia de Polícia, Huíla havia pedido um lanche sem cebola, mas recebeu o pedido errado.
Após o ocorrido, a mulher começou uma discussão e agrediu a atendente com um tapa no rosto. A vítima chamou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os policiais identificaram as mulheres e levaram ambas para a delegacia.
Segundo a polícia, a mulher negou a agressão no momento da abordagem, mas as imagens do sistema de monitoramento confirmaram o relato da vítima. À TV Globo, Huíla disse que não iria se manifestar. O McDonald's afirmou que "tomou todas as providências necessárias no momento do ocorrido, acionou as autoridades e presta todo apoio à funcionária".