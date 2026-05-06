SALVADOR

Vídeo feito com IA simula circuito de carnaval na Boca do Rio; veja

Vídeo publicado nas redes sociais reacende o debate sobre o local de realização do Carnaval de Salvador

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de maio de 2026 às 20:40

Simulação do Carnaval de Salvador na Boca do Rio Crédito: Reprodução/ Redes sociais/ BAS 3D IA

Um vídeo publicado nas redes sociais reacendeu o debate sobre o local de realização do Carnaval de Salvador. Divulgadas no perfil BAS 3D IA, as imagens, publicadas nesta segunda-feira (4), simulam a festa popular na orla da Boca do Rio.

O vídeo mostra uma simulação feita com Inteligência Artificial (IA) da Avenida Otávio Mangabeira, com duas faixas destinadas à passagem dos trios e foliões. Nas imagens, também foram alocados os tradicionais camarotes e alguns ambulantes.

Simulação do Carnaval de Salvador na Boca do Rio 1 de 8

"Que venha logo para Boca do Rio - do Balbininho até Patamares! Seria uma maravilha", opinou um internauta. "Salvador não precisa mudar seu Carnaval, pode ampliar. A Boca do Rio tem tudo para ser um novo circuito. Descentraliza a festa e não mexe na tradição", ponderou outro.

A discussão sobre a criação de um novo circuito é antiga e divide opiniões desde, pelo menos, 2022. O crescimento do público no circuito Dodô (Barra-Ondina) nos últimos anos apenas reacendeu o debate. No sábado de Carnaval de 2024, os portões de acesso da Barra precisaram ser fechados após o local atingir a capacidade máxima.

Uma das alternativas encontradas pela Prefeitura de Salvador para contornar a superlotação foi fortalecer o circuito Osmar (Campo Grande). Em 2026, os carnavais em bairros como Cajazeiras, Subúrbio, Rio Vermelho, Liberdade e Nordeste de Amaralina também foram ampliados.