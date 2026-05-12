Imóvel de alto padrão: Cremeb coloca antiga sede na Barra à venda em leilão

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Elaine Sanoli
Publicado em 12 de maio de 2026 às 22:16
O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) colocou à venda sua antiga sede, localizada na Rua Guadalajara, no Morro do Gato, na Barra, em Salvador. O imóvel será leiloado no dia 3 de junho, às 14h, por meio de uma plataforma online específica para leilões. O certame também contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial do leiloeiro no YouTube.
A propriedade possui terreno de 930 m² e área construída de 2.347,43 m², em localização estratégica. O imóvel conta com seis andares, sendo dois destinados à garagem, e será vendido no estado em que se encontra. O valor mínimo para os lances foi fixado em R$ 13.665.000.
Antiga sede do Cremeb, na Barra
Para participar, os interessados deverão realizar credenciamento prévio na plataforma Bid Go, com antecedência mínima de 24 horas antes do início do leilão.
De acordo com o edital, podem participar do leilão pessoas físicas maiores e capazes, além de pessoas jurídicas devidamente constituídas na forma da lei. É vedada a participação de servidores ou dirigentes do Cremeb, sejam efetivos, comissionados, contratados ou cedidos para órgãos da administração direta ou indireta.
Os interessados poderão conhecer o empreendimento presencialmente mediante agendamento prévio com o leiloeiro oficial, pelo telefone (51) 99969-4007 ou pelo e-mail atendimento.bidgo@gmail.com. Todas as informações sobre o leilão estão disponíveis no edital, publicado no Portal da Transparência do Cremeb, na seção de Licitações, e no site oficial do leilão.