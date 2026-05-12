SALVADOR

Imóvel de alto padrão: Cremeb coloca antiga sede na Barra à venda em leilão

Valor mínimo para os lances foi fixado em R$ 13,6 milhões

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de maio de 2026 às 22:16

Antiga sede do Cremeb, na Barra Crédito: Reprodução

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) colocou à venda sua antiga sede, localizada na Rua Guadalajara, no Morro do Gato, na Barra, em Salvador. O imóvel será leiloado no dia 3 de junho, às 14h, por meio de uma plataforma online específica para leilões. O certame também contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial do leiloeiro no YouTube.

A propriedade possui terreno de 930 m² e área construída de 2.347,43 m², em localização estratégica. O imóvel conta com seis andares, sendo dois destinados à garagem, e será vendido no estado em que se encontra. O valor mínimo para os lances foi fixado em R$ 13.665.000.

Antiga sede do Cremeb, na Barra 1 de 5

Para participar, os interessados deverão realizar credenciamento prévio na plataforma Bid Go, com antecedência mínima de 24 horas antes do início do leilão.

De acordo com o edital, podem participar do leilão pessoas físicas maiores e capazes, além de pessoas jurídicas devidamente constituídas na forma da lei. É vedada a participação de servidores ou dirigentes do Cremeb, sejam efetivos, comissionados, contratados ou cedidos para órgãos da administração direta ou indireta.