CRIME

Jovem tem mãos decepadas por namorado e cunhado após briga do casal

Polícia aponta que irmão do suspeito executou ataque a mando dele dentro da casa da vítima

Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 10:06

Irmãos foram presos por decepar mãos de jovem Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada como Ana Clara de Oliveira, 21 anos, teve a mão direita amputada e a esquerda parcialmente decepada após sofrer uma tentativa de feminicídio dentro da própria casa, em Quixeramobim, no interior do Ceará. O crime aconteceu no último dia 1º de maio e, segundo a Polícia Civil, foi cometido pelo irmão do namorado dela, a mando do companheiro da vítima. As informações são do g1.

Os suspeitos são Ronivaldo Rocha dos Santos, de 40 anos, namorado de Ana Clara, e Evangelista Rocha dos Santos, de 34 anos. Conforme as investigações, os dois invadiram a residência da jovem e a atacaram com golpes de foice. Ronivaldo acabou preso na cidade de Madalena, a cerca de 63 quilômetros de Quixeramobim.

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Após o crime, Ronivaldo enviou um áudio ao irmão criticando a violência usada durante o ataque. “Era só ter dado umas mãozadas nela pra ela respeitar as cara”, afirmou. As mensagens foram descobertas pela Polícia Civil depois da quebra de sigilo dos celulares dos investigados, autorizada pela Justiça do Ceará.

Segundo a investigação, Evangelista foi o responsável direto pelos golpes de foice contra Ana Clara, seguindo ordens do irmão mais velho. Depois da tentativa de feminicídio, os dois continuaram trocando mensagens. Em uma delas, Ronivaldo afirma que “a culpa toda vai subir pra mim” ao comentar o caso.

Além das mutilações nas mãos, Ana Clara sofreu cortes profundos no ombro, na perna e no cotovelo. Para a Polícia Civil, as conversas entre os irmãos são uma prova “absolutamente clara que a violência física contra a vítima era encarada pelos investigados como mecanismo legítimo de imposição de submissão e respeito”.

As apurações apontam que o casal havia ingerido bebida alcoólica antes da discussão que antecedeu o ataque. Em determinado momento, Ronivaldo saiu da residência e teve o carro atingido por uma pedra arremessada por Ana Clara. A confusão continuou no meio da rua e foi registrada por câmeras de segurança da região.