Hoje (14 de dezembro) marca um dia de virada emocional para os signos e Saturno pede decisões maduras

Dia chega mais introspectivo, pedindo limites, organização e escolhas conscientes

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 13:13

Signos podem atrair energias sombrias
Crédito: Shutterstock

Se ontem foi dia de agir, hoje é dia de pensar. O domingo chega carregado pela influência de Saturno, trazendo aquela sensação de “ok, e agora o que eu faço com tudo isso?”.

Não é um dia pesado, é um dia sério. Um dia que nos aproxima de decisões que já estavam maduras, mas que você talvez estivesse empurrando com a barriga.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Para Áries, Capricórnio, Peixes e Sagitário, a energia é ainda mais intensa. O céu pede organização, uma pausa para refletir e coragem para dizer “não” quando for necessário.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Se você precisa ajustar planos, cortar excessos ou colocar a rotina em ordem, faça isso hoje. É o tipo de energia que cria estabilidade para o futuro.

Pense assim: ontem você acendeu o fogo. Hoje você direciona a chama.

