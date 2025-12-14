ASTROLOGIA

Hoje (14 de dezembro) marca um dia de virada emocional para os signos e Saturno pede decisões maduras

Dia chega mais introspectivo, pedindo limites, organização e escolhas conscientes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 13:13

Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

Se ontem foi dia de agir, hoje é dia de pensar. O domingo chega carregado pela influência de Saturno, trazendo aquela sensação de “ok, e agora o que eu faço com tudo isso?”.

Não é um dia pesado, é um dia sério. Um dia que nos aproxima de decisões que já estavam maduras, mas que você talvez estivesse empurrando com a barriga.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Para Áries, Capricórnio, Peixes e Sagitário, a energia é ainda mais intensa. O céu pede organização, uma pausa para refletir e coragem para dizer “não” quando for necessário.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Se você precisa ajustar planos, cortar excessos ou colocar a rotina em ordem, faça isso hoje. É o tipo de energia que cria estabilidade para o futuro.