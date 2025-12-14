Hoje (14 de dezembro) marca um dia de virada emocional para os signos e Saturno pede decisões maduras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 13:13
Se ontem foi dia de agir, hoje é dia de pensar. O domingo chega carregado pela influência de Saturno, trazendo aquela sensação de “ok, e agora o que eu faço com tudo isso?”.
Não é um dia pesado, é um dia sério. Um dia que nos aproxima de decisões que já estavam maduras, mas que você talvez estivesse empurrando com a barriga.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Para Áries, Capricórnio, Peixes e Sagitário, a energia é ainda mais intensa. O céu pede organização, uma pausa para refletir e coragem para dizer “não” quando for necessário.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Se você precisa ajustar planos, cortar excessos ou colocar a rotina em ordem, faça isso hoje. É o tipo de energia que cria estabilidade para o futuro.
Pense assim: ontem você acendeu o fogo. Hoje você direciona a chama.