Modelo trans brasileira Liya Santos brilha nas passarelas internacionais

Modelo desfilou para marcas como Saint Laurent e Dolce & Gabbana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:21

Modelo desfilou para diversas grifes internacionais
Modelo desfilou para diversas grifes internacionais Crédito: Divulgação

Num mundo tão acirrado e historicamente restrito quanto o da moda, para se destacar requer desenvolvimento e esforço, o que não é um problema para Liya Santos, modelo trans que vem representando o Brasil nas maiores semanas de moda do país e de fora.

Modelo Liya Santos

Modelo Liya Santos tem conquistado espaço no mundo da moda por Divulgação

