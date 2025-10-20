MODA

Modelo trans brasileira Liya Santos brilha nas passarelas internacionais

Modelo desfilou para marcas como Saint Laurent e Dolce & Gabbana

Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:21

Modelo desfilou para diversas grifes internacionais Crédito: Divulgação

Num mundo tão acirrado e historicamente restrito quanto o da moda, para se destacar requer desenvolvimento e esforço, o que não é um problema para Liya Santos, modelo trans que vem representando o Brasil nas maiores semanas de moda do país e de fora.

Narcisa em Suzano, interior de São Paulo, Liya estreou no circuito global este ano na Paris Fashion Week, quando desfilou para a grife francesa Saint Laurent. Liya iniciou sua carreira sob a representação da Elian Gallardo Model, agência-mãe responsável pelo desenvolvimento do modelo e gerenciamento de sua carreira no Brasil. No mercado internacional, é representada pela IMG Models, uma das maiores agências do mundo.

Um pé no Brasil

Após o encerramento da temporada de Paris, Liya retornou ao Brasil e participou da São Paulo Fashion Week N59, em abril deste ano. Em sua segunda temporada internacional, Liya integrou o line-up de modelos da Milão Fashion Week, desfilando para a Dolce & Gabbana.

Em seguida, retornou a Paris, quando desfilou para a Saint Laurent. Depois da passagem pelas duas capitais da moda, voltou ao Brasil para participar da SPFW N60, que termina nesta segunda-feira (20).

Reconhecimento internacional

Após as duas temporadas no circuito de moda do exterior, Liya foi incluída pelo Models.com entre as Top Newcomers, categoria que destaca as modelos com maior projeção na temporada. Sua trajetória inclui desfiles para marcas como Alberta Ferreti e Casablanca.

Liya ainda estampou as capas de Número Brasil, Samba e L’Officiel Brasil, além de protagonizar campanhas nacionais, como a da Misci.

A presença de Liya em desfiles de grandes marcas internacionais representa um marco importante para a diversidade e representatividade na moda global. Além de representar o talento dos brasileiros, através de sua ascensão rápida no mundo tão concorrido e historicamente restrito.