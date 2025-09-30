MODA

Modelo baiana desfila para a Louis Vuitton durante a semana de moda da capital francesa

Larissa, que estava de férias na Bahia, retornou à França no início de setembro para os preparativos do desfile

Ronaldo Jacobina

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:58

A baiana Larissa Moraes Crédito: Divulgação

A baiana Larissa Moraes desfilou na Paris Fashion Week no início da tarde dessa terça-feira em Paris (7h30 no horário de Brasília), apresentando a nova coleção da Louis Vuitton. Modelo exclusiva da LV nessa temporada até o desfile de hoje da marca francesa, por contrato, ela não pôde participar dos outros três eventos do circuito internacional de moda: Nova York Fashion Week, London Fashion Week e Milano Fashion Week, todos neste mês.

Larissa, que estava de férias na Bahia, retornou à França no início de setembro para os preparativos do desfile da marca francesa que solicitou, novamente, que a modelo surgisse nessa temporada em primeira mão no seu desfile. “Eu sempre fico muito feliz quando trabalho para a LV, a equipe é muito querida e eu gosto de fazer parte do time. Retornar à Paris Fashion Week direto para o desfile deles é um privilégio!”, afirmou Larissa Moraes