Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Modelo baiana desfila para a Louis Vuitton durante a semana de moda da capital francesa

Larissa, que estava de férias na Bahia, retornou à França no início de setembro para os preparativos do desfile

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:58

A baiana Larissa Moraes
A baiana Larissa Moraes Crédito: Divulgação

A baiana Larissa Moraes desfilou na Paris Fashion Week no início da tarde dessa terça-feira em Paris (7h30 no horário de Brasília), apresentando a nova coleção da Louis Vuitton. Modelo exclusiva da LV nessa temporada até o desfile de hoje da marca francesa, por contrato, ela não pôde participar dos outros três eventos do circuito internacional de moda: Nova York Fashion Week, London Fashion Week e Milano Fashion Week, todos neste mês.

Larissa, que estava de férias na Bahia, retornou à França no início de setembro para os preparativos do desfile da marca francesa que solicitou, novamente, que a modelo surgisse nessa temporada em primeira mão no seu desfile. “Eu sempre fico muito feliz quando trabalho para a LV, a equipe é muito querida e eu gosto de fazer parte do time. Retornar à Paris Fashion Week direto para o desfile deles é um privilégio!”, afirmou Larissa Moraes

A baiana, que segue em Paris para dar continuidade à sua temporada internacional, comemora também seu sucesso nos trabalhos nacionais. Ela é um dos rostos da nova campanha da Hering e modelo da campanha da Richards. “Trabalhar no Brasil é muito importante para mim. Meu país, minhas raízes. Eu adoro ver meu rosto nas lojas quando vou ao shopping…fico orgulhosa”, declarou a modelo.

Mais recentes

Imagem - Produções baianas conquistam três prêmios no CineBaru

Produções baianas conquistam três prêmios no CineBaru
Imagem - 4 características do cachorro da raça rough collie 

4 características do cachorro da raça rough collie 
Imagem - Confira programação completa e como garantir seu ingresso

Confira programação completa e como garantir seu ingresso

MAIS LIDAS

Imagem - Assessor de vereador e querido pela comunidade: quem é o professor de boxe morto a tiros em Salvador
01

Assessor de vereador e querido pela comunidade: quem é o professor de boxe morto a tiros em Salvador

Imagem - Mulher morre após passar mal em academia na Bahia
02

Mulher morre após passar mal em academia na Bahia

Imagem - Concursos públicos têm mais de 400 vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira
03

Concursos públicos têm mais de 400 vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira

Imagem - Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las
04

Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las