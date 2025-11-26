Almoço saudável: 5 receitas com frango ricas em proteínas 

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:04
O frango é um dos alimentos mais completos para quem busca uma alimentação equilibrada e prática. Rico em proteínas, contribui para a construção e manutenção dos músculos, ajuda a prolongar a sensação de saciedade e fornece energia para as atividades do dia. Versátil e fácil de preparar, permite combinações variadas com legumes, grãos e verduras, resultando em pratos saborosos, práticos e ideais para uma rotina mais saudável.
A seguir, aprenda a preparar 5 receitas com frango ricas em proteínas para o almoço!
Em uma tigela, tempere os filés de frango com sal e pimenta-do-reino. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque os filés de frango e grelhe por 5 minutos de cada lado, até ficarem dourados e completamente cozidos. Retire da frigideira e reserve.
Na mesma frigideira, ainda em fogo médio, adicione a manteiga. Acrescente a cebola e refogue até ficar levemente transparente. Em seguida, adicione o alho e refogue por mais 2 minutos. Junte os cogumelos e refogue até que fiquem macios. Acrescente a páprica e o iogurte grego e misture rapidamente. Transfira o molho para uma travessa, coloque os filés de frango por cima e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.
Em uma tigela, coloque as sobrecoxas de frango, o azeite, o alho, a cebola, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para envolver todo o frango com os temperos. Em uma assadeira grande, distribua a batata-doce e os floretes de brócolis e acomode as sobrecoxas temperadas sobre os legumes. Leve ao forno preaquecido a 200º C por aproximadamente 45 minutos, virando o frango na metade do tempo. Nos últimos 10 minutos, distribua os gomos de limão por toda a assadeira e retorne ao forno para finalizar. Retire do forno, deixe descansar por 5 minutos e sirva em seguida.
Em uma tigela, tempere as tiras de frango com sal e pimenta-do-reino. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque o frango e doure por 8 minutos, mexendo até ficar levemente dourado. Retire e do fogo e reserve.
Na mesma frigideira, coloque a cebola e refogue até começar a ficar macia. Acrescente o alho e refogue por mais alguns segundos. Adicione o tomate e o pimentão vermelho e refogue até murcharem. Acrescente o feijão-fradinho, a páprica e o caldo do feijão-fradinho. Misture e cozinhe por mais 3 minutos em fogo baixo. Volte o frango para a frigideira com o feijão e os legumes e cozinhe por mais 3 minutos. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.
Em uma tigela, coloque o peito de frango, a farinha de grão-de-bico, o ovo, a cebola, o alho, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma massa uniforme e levemente úmida. Com as mãos levemente umedecidas, modele as almôndegas no tamanho desejado. Reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Disponha as almôndegas sem sobrepor. Doure as almôndegas por cerca de 8 minutos, virando até ficarem douradas por todos os lados. Retire do fogo, decore com os microverdes e sirva em seguida.
Em uma tigela, tempere os filés de frango com o sal e pimenta-do-reino. Reserve por 10 minutos. Em uma panela, aqueça 2 colheres de sopa de azeite em fogo médio. Coloque as tiras de filés de frango e grelhe por 5 minutos de cada lado, até ficarem bem douradas. Retire do fogo e reserve.
Em uma tigela, coloque o grão-de-bico, o tomate, a cebola roxa, o pepino e o cheiro-verde. Misture bem. Acrescente o suco de limão, 1 colher de sopa de azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture novamente. Adicione as tiras de filé de frango e sirva em seguida.