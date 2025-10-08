TRAGÉDIA

Henrique Fogaça se pronuncia pela primeira vez após desabamento de restaurante

Uma mulher morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas

Monique Lobo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17:15

Henrique Fogaça se solidarizou com as vítimas do desabamento Crédito: Reprodução

O chef Henrique Fogaça utilizou as redes sociais para lamentar o desabamento que aconteceu, nesta quarta-feira (8), no restaurante Jamile, localizado no bairro Bela Vista, em São Paulo. Ele é responsável pelo menu do estabelecimento.

Uma vítima morreu, outras cinco ficaram feridas e duas sofreram abalos psicológicos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Em nota, assinada pela sua equipe, o chef que ficou famoso por sua participação no programa Master Chef, da Band, prestou sua solidariedade às vítimas. "Fogaça manifesta sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária".

No comunicado, também foi informado que ele está fora do país, mas mantém contato com os responsáveis pelo restaurante. "E acompanha de perto o desenrolar da situação, apoiando a apuração rigorosa das causas do ocorrido, em colaboração com as autoridades competentes".

O chef também fez questão de destacar que não é sócio do estabelecimento e apenas assina a criação do cardápio. "É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento", finalizou a nota.

O desabamento aconteceu pouco antes das 12h, em mezanino exclusivo para funcionários, de acordo com informação de um funcionário entrevistado pelo G1. Informações do Corpo de Bombeiros apontaram que não havia clientes no local, apenas os profissionais que trabalham no estabelecimento.