Prepare-se: o universo tem um aviso no amor para o seu signo nesta quarta (26 de novembro)

Dia promete conversas profundas, reencontros e decisões afetivas que podem mudar tudo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Quarta-feira, 26 de novembro, chega com uma energia afetiva intensa. A Lua se alinha a Mercúrio, abrindo portas para diálogos honestos, reconciliações e percepções que você talvez estivesse evitando. 

  • Como cada signo lida com isso:

  • Áries
    O dia cutuca sua coragem emocional. Conversas que você vinha evitando podem finalmente acontecer e com bons resultados. Se estiver solteiro, alguém do passado pode ressurgir.

  • Touro
    Seu coração pede estabilidade. Você sente vontade de acolher e ser acolhido. Ótimo momento para fortalecer vínculos e abrir espaço para novas conexões.

  • Gêmeos
    A comunicação afetiva flui. Você expressa melhor o que sente, e isso aproxima. Um crush pode se revelar mais interessado do que você imaginava.

  • Câncer
    A sensibilidade aumenta mas também a maturidade. É um dia perfeito para reorganizar dinâmicas amorosas e curar mágoas.

  • Leão
    Seu magnetismo está em alta! Paixões se acendem, conversas quentes surgem e a energia da conquista favorece encontros inesquecíveis.

  • Virgem
    Você busca clareza. Transparência emocional aproxima e derruba barreiras. Se vive algo enrolado, o dia pede definições.

  • Libra
    O coração pede harmonia, mas isso exige conversas profundas. Um ajuste pode melhorar muito sua vida amorosa.

  • Escorpião
    Transformações fortes. Medos antigos podem ser superados e isso fortalece totalmente sua forma de amar.

  • Sagitário
    Você está mais espontâneo e sincero. Ótimo para iniciar algo novo ou reacender uma chama antiga.

  • Capricórnio
    Maturidade emocional é sua arma do dia. Você se posiciona melhor e isso atrai relações mais saudáveis.

  • Aquário
    Leveza e troca afetiva marcam o dia. Um flerte pode virar algo mais sério sem que você perceba.

  • Peixes
    Intuição afiada te guia em decisões emocionais. Relacionamentos ganham profundidade.

Hoje, quer você esteja solteiro, comprometido ou vivendo algo indefinido, o universo pede sinceridade.

