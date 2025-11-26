Prepare-se: o universo tem um aviso no amor para o seu signo nesta quarta (26 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:30
Quarta-feira, 26 de novembro, chega com uma energia afetiva intensa. A Lua se alinha a Mercúrio, abrindo portas para diálogos honestos, reconciliações e percepções que você talvez estivesse evitando.
Hoje, quer você esteja solteiro, comprometido ou vivendo algo indefinido, o universo pede sinceridade.