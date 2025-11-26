Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos entram em uma era mais leve e próspera a partir desta quarta-feira (26 de novembro)

O dia favorece escolhas conscientes, estabilidade e resultados a longo prazo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A energia desta quarta-feira, 26 de novembro, traz estabilidade, maturidade e um senso maior de direção. Problemas antes pesados ficam mais fáceis de administrar, relações ganham firmeza e decisões importantes se tornam mais claras. É um dia em que o esforço dos últimos tempos finalmente começa a mostrar retorno. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Touro, Libra, Sagitário e Capricórnio recebem bênçãos importantes do universo hoje (26 de novembro)

Touro, Libra, Sagitário e Capricórnio recebem bênçãos importantes do universo hoje (26 de novembro)

Imagem - O dia de hoje (26 de novembro) promete novas aberturas: signos recebem sinais importantes e novos começos

O dia de hoje (26 de novembro) promete novas aberturas: signos recebem sinais importantes e novos começos

Imagem - Uma virada poderosa começa: veja como cada signo será impactado nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Uma virada poderosa começa: veja como cada signo será impactado nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Áries: Hoje você percebe resultados práticos do que vem construindo. O que antes parecia lento agora mostra progresso real, reforçando sua confiança e trazendo mais segurança nas suas escolhas. Relações e parcerias também se fortalecem, abrindo espaço para avanços conjuntos.

Dica cósmica: valorize cada pequeno progresso; eles formam o resultado final.

10 livros para quem é do signo de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação
1 de 10
De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação

Touro: Hoje a estabilidade se faz presente em questões financeiras, profissionais e afetivas. Você enxerga o impacto das escolhas que estruturou com calma e percebe crescimento no que já estava plantado. Relações importantes se mostram mais firmes e confiáveis.

Dica cósmica: siga no ritmo seguro que você criou, ele é o que garante evolução constante.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
1 de 10
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Leão: Hoje seus projetos ganham forma e caminham no tempo certo. Você sente mais clareza e disciplina para agir, evitando impulsos e focando no que realmente traz retorno. Relações profissionais e pessoais ganham estabilidade e seriedade.

Dica cósmica: pense a longo prazo; paciência é o que transforma boas ideias em conquistas reais.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
1 de 10
A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Tags:

Signo Áries Touro Leão Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex-marido de Preta Gil ganha declaração da nova namorada: 'Foi incrível'; saiba quem é ela

Ex-marido de Preta Gil ganha declaração da nova namorada: 'Foi incrível'; saiba quem é ela
Imagem - Vai concorrer? Luciano Huck fala sobre possível disputa à Presidência em 2026

Vai concorrer? Luciano Huck fala sobre possível disputa à Presidência em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador
01

Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido
02

Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
03

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
04

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador