Veja dieta detox de modelo internacional que enxuga até 2 kg em 7 dias

Modelo britânica Kate Moss faz detox perto do verão

Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 20:56

Modelo Kate Moss faz detox para o verão Crédito: Reprodução | Twitter

A modelo britânica Kate Moss sempre foi reconhecida por sua magreza, às vezes nem tão saudável, mas nos últimos anos, a estrela da moda tem adotado uma alimentação mais balanceada e equilibrada com ajuda de uma nutricionista. No entanto, como o corpo feminino tem necessidades específicas, além de reter líquido de maneira mais fácil, a top model adotou uma dieta de detox intenso para eliminar líquido e parecer mais seca.

Normalmente quando chega próximo ao verão europeu, Kate Moss passa por um detox sob supervisão da nutricionista britânica Amanda Hamilton. “É preciso comer conscientemente e ter cuidado no tamanho da porção de cada alimento”, comentou Amanda em entrevista à revista Vogue. Além disso, Amanda sugere beber muita água e chás de ervas ao longo do dia e limitar a ingestão de cafeína antes das 14h.

A nutricionista aponta três regras de desintoxicação: em primeiro lugar, remover os ingredientes da dieta que podem irritar o intestino, como o trigo, e se concentrar na digestão de alimentos funcionais, como aspargos e bananas que suportam saúde digestiva. Além de comer conscientemente.

Confira a dieta:

Dia 1

Café da manhã - smoothie de aveia: duas colheres de sopa de frutas congelados mistas, metade de uma banana, um pequeno pote de iogurte natural e uma colher de sopa de aveia sem glúten

Almoço - uma porção de aspargos e salada com queijo branco

Snack - maçã e um punhado de nozes (60g de castanha de caju, amêndoas ou pinhões com três colheres de sopa de molho de soja)

Jantar: frango e vegetais

Dia 2

Café da manhã - abacate e banana batido - um abacate pequeno, macio e descascado, uma pequena banana, metade de um copo de iogurte natural (grego, ou de outra forma sem açúcar sem leite) uma colher de chá de extrato de baunilha.

Almoço - frango, pimentão assado, feta e espinafre

Snack - bolo de cenoura sem açucar e sem lactose

Jantar - frango e vegetais salteados

Dia 3

Café da manhã - mirtilo, aveia e vitamina de banana - uma banana pequena, 35g de mirtilos, iogurte natural e uma colher de sopa de aveia sem glúten

Almoço - frango e vegetais salteados

Snack - pequeno pote de iogurte grego sem gordura ou iogurte natural. Cubra com um pouco de frutas picadas, se preferir.

Jantar - beringela, tomate e queijo parmesão

Dia 4

Café da manhã - banana, manteiga de amendoim e smoothie de canela - uma pequena banana, uma colher de sopa de manteiga de amendoim, uma colher de chá de canela e metade de um copo de iogurte grego

Almoço - salada com abóbora

Snack - bolo de cenoura de aveia

Jantar - sopa apimentada

Dia 5

Café da manhã - metade de um copo de morangos, uma banana pequena, um limãoe meia xícara de tofu

Almoço - sopa apimentada

Snack - sardinhas com torrada de aveia

Jantar - pizza low carb de couve-flor

Dia 6

Café da manhã - mingau com canela. maçãs caramelizadas e nozes

Almoço - tomate e sopa de feijão

Início da tarde - uma taça de vinho

Jantar - salmão marinado com pimentões recheados

Dia 7

Café da manhã - omelete de salmão

Almoço - salmão marinado com pimentões recheados

Tarde - panquecas de banana