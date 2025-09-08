Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Humberto Carrão usou vivência do pai na luta contra o câncer para viver Afonso em 'Vale Tudo'

Carrão revelou que a doença do personagem não estava inicialmente no planejamento da novela

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:56

Afonso enfrenta um câncer em
Afonso enfrenta um câncer em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/TV Globo

No ar no remake de Vale Tudo, na Globo, Humberto Carrão revelou que sua grande inspiração para viver a leucemia do seu personagem, Afonso, na trama, é o seu próprio pai, Paulo Roberto Sinoti, que convive com câncer há alguns anos. O ator destacou a conexão emocional e real com o papel, construída a partir da vivência familiar.

Afonso enfrenta câncer em "Vale Tudo"

Afonso aparece com três mãos em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
1 de 5
Afonso aparece com três mãos em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo

"Meu pai faz quimioterapia há mais de três anos. No dia das cenas de hospital, eu estava almoçando com ele e falei: 'Pai, olha que loucura. Eu tô indo agora pro trabalho, vou passar um dia inteiro num estúdio, dizendo que eu tô cansado, como você sempre diz, por causa da quimio'", contou Carrão ao Fantástico.

Leia mais

Imagem - Autora de Vale Tudo cogita mudança polêmica na morte de Odete Roitman

Autora de Vale Tudo cogita mudança polêmica na morte de Odete Roitman

Imagem - Afonso vai sobreviver em ‘Vale Tudo’? Humberto Carrão revela desfecho do personagem no 'Fantástico'

Afonso vai sobreviver em ‘Vale Tudo’? Humberto Carrão revela desfecho do personagem no 'Fantástico'

Imagem - Odete Roitman vai sofrer atentado em Vale Tudo; veja data, suspeitos e outros detalhes

Odete Roitman vai sofrer atentado em Vale Tudo; veja data, suspeitos e outros detalhes

Ele acrescentou que muitos consultores médicos das cenas também participaram, de alguma forma, do tratamento do pai, tornando a experiência ainda mais intensa. Carrão revelou que a doença do personagem não estava inicialmente no planejamento da novela, mas ao contar para o pai, sentiu que não precisaria de grande preparação para atuar.

Vale Tudo: Solange e Afonso

Solange e Afonso por Reprodução
Solange e Afonso por Reprodução
Solange e Afonso por Reprodução
Solange e Afonso por Reprodução
Solange e Afonso por Reprodução
Solange e Afonso por Reprodução
Solange e Afonso por Reprodução
Solange e Afonso por Reprodução
Solange e Afonso por Reprodução
Solange e Afonso por Reprodução
1 de 10
Solange e Afonso por Reprodução

"E tem mil coisas lindas nisso, o meu pai tá vivo, o meu pai tá firme, o meu pai tá fazendo tratamento, está tudo certo", afirmou o ator, lembrando que a história de Afonso vai além da doença, já que ele tem mulher e filhos.

Alice Wegmann, que interpreta Solange, parceira de Afonso na trama, disse ter se emocionado ao ler e filmar as cenas. “Existem momentos da dramaturgia e existem momentos nessa nossa profissão, que parece que acontece uma coisa transcendental. Era uma emoção real, daquilo que a gente estava tentando passar", explicou.

O desfecho do casal ainda não foi revelado, mas ambos torcem para que Afonso e Solange terminem juntos a novela.

Mais recentes

Imagem - 'Vale Tudo': Pai de Sarita aparece na trama e deixa família adotiva desesperada

'Vale Tudo': Pai de Sarita aparece na trama e deixa família adotiva desesperada
Imagem - Atriz volta à Globo após 8 anos e terá papel de destaque em nova novela

Atriz volta à Globo após 8 anos e terá papel de destaque em nova novela
Imagem - Sem aposentadoria, Angela Ro Ro dependia de doações de fãs antes de falecer

Sem aposentadoria, Angela Ro Ro dependia de doações de fãs antes de falecer

MAIS LIDAS

Imagem - Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026
01

Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026

Imagem - 'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque
02

'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque

Imagem - PetroReconcavo e SENAI formarão mulheres para o setor de Óleo e Gás
03

PetroReconcavo e SENAI formarão mulheres para o setor de Óleo e Gás

Imagem - Estagiária da TV Record morre após sofrer descarga elétrica
04

Estagiária da TV Record morre após sofrer descarga elétrica