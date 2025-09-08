NOVELA

Humberto Carrão usou vivência do pai na luta contra o câncer para viver Afonso em 'Vale Tudo'

Carrão revelou que a doença do personagem não estava inicialmente no planejamento da novela

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:56

Afonso enfrenta um câncer em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/TV Globo

No ar no remake de Vale Tudo, na Globo, Humberto Carrão revelou que sua grande inspiração para viver a leucemia do seu personagem, Afonso, na trama, é o seu próprio pai, Paulo Roberto Sinoti, que convive com câncer há alguns anos. O ator destacou a conexão emocional e real com o papel, construída a partir da vivência familiar.

"Meu pai faz quimioterapia há mais de três anos. No dia das cenas de hospital, eu estava almoçando com ele e falei: 'Pai, olha que loucura. Eu tô indo agora pro trabalho, vou passar um dia inteiro num estúdio, dizendo que eu tô cansado, como você sempre diz, por causa da quimio'", contou Carrão ao Fantástico.

Ele acrescentou que muitos consultores médicos das cenas também participaram, de alguma forma, do tratamento do pai, tornando a experiência ainda mais intensa. Carrão revelou que a doença do personagem não estava inicialmente no planejamento da novela, mas ao contar para o pai, sentiu que não precisaria de grande preparação para atuar.

"E tem mil coisas lindas nisso, o meu pai tá vivo, o meu pai tá firme, o meu pai tá fazendo tratamento, está tudo certo", afirmou o ator, lembrando que a história de Afonso vai além da doença, já que ele tem mulher e filhos.

Alice Wegmann, que interpreta Solange, parceira de Afonso na trama, disse ter se emocionado ao ler e filmar as cenas. “Existem momentos da dramaturgia e existem momentos nessa nossa profissão, que parece que acontece uma coisa transcendental. Era uma emoção real, daquilo que a gente estava tentando passar", explicou.