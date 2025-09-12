Acesse sua conta
Carmo Dalla Vecchia bate boca após fã criticar sua aparência

O ator não se calou após ter aparência criticada por uma seguidora e rasgou o verbo

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 22:09

Carmo Della Veccia foi irônico nas redes
Carmo Dalla Veccia foi irônico nas redes Crédito: Reprodução

Carmo Dalla Vecchia não deixou passar em branco as críticas que recebeu sobre sua aparência nas redes sociais. Nessa sexta-feira (12/9), o ator publicou um vídeo em apoio a uma campanha de valorização da diálise para pacientes renais.

Apesar da iniciativa, muitos internautas se prenderam à aparência do artista, que surgiu com cabelos, barba e sobrancelhas descoloridos. Entre os comentários, uma seguidora escreveu: “Que estranho esse homem se tornou”.

Carmo Dalla Vecchia

Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
Foto publicada por Carmo Dalla Vecchia no Instagram por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/TV Globo
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram
O ator Carmo Dalla Vecchia está no ar na reprise da novela 'Império' por Divulgação/Globo
Carmo Dalla Vecchia chama atenção com novo visual descolorido no 'Encontro' por Reprodução/Globo
Ator Carmo Dalla Vechia por Reprodução/Redes sociais
Ator Carmo Dalla Vechia por Reprodução/Redes sociais
Carmo Dalla Vecchia chama atenção com novo visual descolorido no 'Encontro' por Reprodução/Redes sociais
Carmo Dalla Vecchia chama atenção com novo visual descolorido no 'Encontro' por Reprodução/Redes sociais
Carmo Dalla Vechia em composição para "A Alma Debruçada" por Reprodução/Redes sociais
Carmo Dalla Vechia no Masked Singer por Reprodução/Redes sociais
Carmo Dalla Vechia com look do personagem de "Estranho Casal" por Reprodução/Redes sociais
Carmo Dalla Vechia com look do personagem de "Corte Fatal" por Reprodução/Redes sociais
Carmo Dalla Vechia com look do personagem "As Bruxas de Salém" por Reprodução/Redes sociais
1 de 21
Carmo Dalla Vecchia por Reprodução/Instagram

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO.

