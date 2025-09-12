Carmo Dalla Vecchia bate boca após fã criticar sua aparência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 22:09
Carmo Dalla Vecchia não deixou passar em branco as críticas que recebeu sobre sua aparência nas redes sociais. Nessa sexta-feira (12/9), o ator publicou um vídeo em apoio a uma campanha de valorização da diálise para pacientes renais.
Apesar da iniciativa, muitos internautas se prenderam à aparência do artista, que surgiu com cabelos, barba e sobrancelhas descoloridos. Entre os comentários, uma seguidora escreveu: “Que estranho esse homem se tornou”.
