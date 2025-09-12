NERA O AGENTE SECRETO?

Empresas se unem para apoiar 'Manas' no Oscar e geram indignação nas redes

Carta aberta reforça a importância da conscientização sobre o tráfico de mulheres abordado no filme

Filme "Manas" (2024) Crédito: Reprodução

Cerca de 70 empresas brasileiras de diferentes setores se uniram para apoiar "Manas" como representante do Brasil no Oscar 2026. Dirigido pela cineasta pernambucana Marianna Brennand, o longa-metragem de ficção aborda a dura realidade da violência sexual contra meninas na Ilha de Marajó, no Pará. A união das companhias tem objetivo de ampliar o debate público sobre o tema e conscientizar as pessoas sobre a questão. "Manas" foi anunciado nesta como um dos seis títulos brasileiros finalistas para integrar o maior prêmio internacional de cinema.

Uma carta aberta formalizou o pedido e foi assinada por líderes como Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil; Laís Peretto, Diretora Executiva da Childhood Brasil; Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta; Clarissa Sadock, CEO da Comerc Energia; e Ernesto Pousada, presidente da Vibra. O documento ressalta a necessidade de colocar luz em um problema que precisa ser combatido no país.

"Dar visibilidade a essa causa urgente, que atinge tantas crianças e adolescentes, é fundamental. Todas as ações e esforços para proteger nossas crianças precisam ser priorizadas. O filme Manas tem um papel poderoso nesse sentido, por meio da cultura é possível sensibilizar e mobilizar para que essa causa não seja silenciada", afirmou Ernesto Pousada, CEO da Vibra.

Nas redes sociais, porém, a iniciativa desagradou muitos fãs do Oscar. Os internautas argumentaram que esse movimento pode tirar força do filme que parecia o favorito para ocupar o lugar brasileiro na premiação: "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.

"O filme pra representar o Brasil tem que ser aquele que mais tem chances de ganhar, e O Agente Secreto já ganhou prêmios consideráveis em Cannes e tem o Wagner Moura que já é conhecido lá fora", disse um cinéfilo no X. "Manas já saiu do cinema e nem aqui foi notado, o agente secreto nem estreou ainda e já tem enorme expectativa, muito estranho isso, parecendo boicote ao Kleber Mendonça", defendeu uma internauta. "Isso seria a maior burrice e tiro no pé já feito na história. Um perderia forças e o outro não teria forças pra chegar no Oscar...", concordou outra.