Atriz de 'Um Maluco no Pedaço' ficou décadas brigada com Will Smith mas se arrependeu

Os dois viveram tensões após ela ser dispensada da famosa série

  Elis Freire

  Elis Freire

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 21:17

Will Smith e Janet Hubert
Will Smith e Janet Hubert Crédito: Divulgação

Janet Hubert voltou a falar sobre sua relação com Will Smith. A atriz, conhecida por ter interpretado a primeira versão da Tia Vivian em Um Maluco no Pedaço, contou em entrevista ao programa de rádio The Big Tigger Show que hoje mantém um vínculo harmonioso com o colega. Aos 69 anos, ela foi direta ao responder sobre a situação atual: está tudo muito bem.

A trajetória dos dois é marcada por altos e baixos. Hubert participou das três primeiras temporadas da série, mas deixou a produção em 1993, após alegadas “diferenças criativas”. O papel passou então a ser interpretado por Daphne Reid. Depois da saída, a atriz fez críticas públicas a integrantes do elenco, e chegou a declarar em 2011 que não gostaria de reencontrar Smith por considerá-lo um "ator idiota".

A reconciliação aconteceu apenas em 2021, durante as gravações do especial de 30 anos da série, quando decidiram se reaproximar. Na época, em entrevista à revista People, Hubert afirmou que os dois haviam construído um ótimo relacionamento e destacou que trocavam mensagens constantemente. Ela também comentou que, ao abraçar o ator, conseguia enxergar nele o jovem de 21 anos com quem havia contracenado no início da carreira.

A artista reconheceu ainda que se arrepende das desavenças que tiveram no passado. “Se tivéssemos a oportunidade de tirar o que dissemos na época, acho que nada disso teria acontecido”, garantiu. 

