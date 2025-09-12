XINGAMENTO E TUDO

Atriz de 'Um Maluco no Pedaço' ficou décadas brigada com Will Smith mas se arrependeu

Os dois viveram tensões após ela ser dispensada da famosa série

Janet Hubert voltou a falar sobre sua relação com Will Smith. A atriz, conhecida por ter interpretado a primeira versão da Tia Vivian em Um Maluco no Pedaço, contou em entrevista ao programa de rádio The Big Tigger Show que hoje mantém um vínculo harmonioso com o colega. Aos 69 anos, ela foi direta ao responder sobre a situação atual: está tudo muito bem.

A trajetória dos dois é marcada por altos e baixos. Hubert participou das três primeiras temporadas da série, mas deixou a produção em 1993, após alegadas “diferenças criativas”. O papel passou então a ser interpretado por Daphne Reid. Depois da saída, a atriz fez críticas públicas a integrantes do elenco, e chegou a declarar em 2011 que não gostaria de reencontrar Smith por considerá-lo um "ator idiota".

A reconciliação aconteceu apenas em 2021, durante as gravações do especial de 30 anos da série, quando decidiram se reaproximar. Na época, em entrevista à revista People, Hubert afirmou que os dois haviam construído um ótimo relacionamento e destacou que trocavam mensagens constantemente. Ela também comentou que, ao abraçar o ator, conseguia enxergar nele o jovem de 21 anos com quem havia contracenado no início da carreira.