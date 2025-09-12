ENTENDA

Brincaram com espíritos e não se deram bem: conheça história dos bastidores de filme que assustou atriz e diretor

Fora, percebidos hematomas no corpo e janelas arranhadas

Felipe Sena

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18:00

Bastidores de filme envolveu fatos reais na vida de atriz e diretor Crédito: Reprodução

Os espíritos são entidades que têm forte carga emocional. No imaginário desde a infância, quando a mãe contava alguma história mal assombrada para o filho dormir cedo, até mesmo trauma na fase adulta, os espíritos podem ser seres de libertação, mas também maldição e tormento.

Cenas do filme 1 de 7

Ao longo da história cinematográfica, alguns filmes, seja de suspense ou de terror, brincaram com a força dos espíritos e não se deram bem. Entre eles está “Invocação do Mal”,lançado em 2013.

A atriz Joey King chegou a revelar em entrevista que viveu uma situação estranha e macabra durante a produção do filme. A mãe do personagem que a estrela interpreta é possuída por uma entidade, e, com isso, várias manchas roxas começaram a surgir no corpo dela.

“Durante a filmagem dessas cenas, comecei a ter muitos hematomas aparecendo em meu corpo em lugares bizarros, na minha barriga, no meu peito”, disse a atriz. De acordo com a artista, maquiadores usaram até álcool nos machucados por acreditarem que era uma brincadeira dela.