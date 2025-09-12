Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brincaram com espíritos e não se deram bem: conheça história dos bastidores de filme que assustou atriz e diretor

Fora, percebidos hematomas no corpo e janelas arranhadas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18:00

Bastidores de filme envolveu fatos reais na vida de atriz e diretor
Bastidores de filme envolveu fatos reais na vida de atriz e diretor Crédito: Reprodução

Os espíritos são entidades que têm forte carga emocional. No imaginário desde a infância, quando a mãe contava alguma história mal assombrada para o filho dormir cedo, até mesmo trauma na fase adulta, os espíritos podem ser seres de libertação, mas também maldição e tormento.

Cenas do filme

Cenas do filme por Reprodução
Cenas do filme por Reprodução
Cenas do filme por Reprodução
Cenas do filme por Reprodução
Cenas do filme por Reprodução
Cenas do filme por Reprodução
Cenas do filme por Reprodução
1 de 7
Cenas do filme por Reprodução

Leia mais

Imagem - Crocodilos reagem ao choro de bebês de forma assustadora; veja

Crocodilos reagem ao choro de bebês de forma assustadora; veja

Imagem - Jovem encontra quarto secreto da bisavó e se depara com cena assustadora

Jovem encontra quarto secreto da bisavó e se depara com cena assustadora

Ao longo da história cinematográfica, alguns filmes, seja de suspense ou de terror, brincaram com a força dos espíritos e não se deram bem. Entre eles está “Invocação do Mal”,lançado em 2013.

A atriz Joey King chegou a revelar em entrevista que viveu uma situação estranha e macabra durante a produção do filme. A mãe do personagem que a estrela interpreta é possuída por uma entidade, e, com isso, várias manchas roxas começaram a surgir no corpo dela.

“Durante a filmagem dessas cenas, comecei a ter muitos hematomas aparecendo em meu corpo em lugares bizarros, na minha barriga, no meu peito”, disse a atriz. De acordo com a artista, maquiadores usaram até álcool nos machucados por acreditarem que era uma brincadeira dela.

Além disso, o diretor do filme, John Leonetti, chegou a revelar que viu a marca de garras das janelas empoeiradas do set de filmagem que era igual à do demônio ficcional do roteiro, mesmo sem nenhuma montagem.

Leia mais

Imagem - Saiba reconhecer 4 sintomas de ansiedade e depressão em crianças

Saiba reconhecer 4 sintomas de ansiedade e depressão em crianças

Imagem - Conheça 4 dicas e tendências para casamentos na primavera

Conheça 4 dicas e tendências para casamentos na primavera

Imagem - Saiba resolver conflitos em compras sem precisar ir à Justiça

Saiba resolver conflitos em compras sem precisar ir à Justiça

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Mulher relata experiência de quase morte após ruptura de aneurismas: 'Crianças sem pés'

Mulher relata experiência de quase morte após ruptura de aneurismas: 'Crianças sem pés'
Imagem - Lembra? Ator da Globo diz que começou como figurante em ‘Terra Nostra’

Lembra? Ator da Globo diz que começou como figurante em ‘Terra Nostra’

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
01

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'
02

Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'

Imagem - Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual
03

Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
04

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen