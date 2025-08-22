ANIMAIS

Crocodilos reagem ao choro de bebês de forma assustadora; veja

Estudo mostra que répteis podem ser atraídos por sons de filhotes em sofrimento

Agência Correio

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:00

Quanto mais intenso o sofrimento aparente, maior era a reação dos animais Crédito: Freepik

Crocodilos ocupam o topo da cadeia alimentar e estão entre os predadores mais perigosos do mundo. A estimativa é que cerca de mil pessoas morram todos os anos vítimas de ataques desses animais.

Um estudo recente avaliou o comportamento predatório dos crocodilos diante do choro de filhotes de diferentes espécies, incluindo bebês humanos. Os resultados chamaram a atenção dos cientistas.

Testes com crocodilos-do-Nilo

Pesquisadores descobriram que crocodilos-do-Nilo reagem intensamente ao choro de filhotes de bonobos, chimpanzés e humanos.

O trabalho, divulgado na revista Proceedings of the Royal Society B, aponta que os animais conseguem perceber diferentes níveis de sofrimento nos sons captados.

Quando ouviram gravações de choros, os crocodilos foram mais atraídos por aqueles que transmitiam maior sensação de desespero.

Esse tipo de resposta pode estar ligado ao instinto de caça, mas há também a hipótese de que fêmeas reajam de forma associada ao cuidado materno.

Os sons foram reproduzidos por alto-falantes para cerca de 300 crocodilos-do-Nilo no Crocoparc, em Agadir, no Marrocos, e muitos animais reagiram quase de imediato.

Quanto mais intensa era a angústia nos sons, mais forte era a reação observada.

O que os cientistas observaram

“Isso não significa que crocodilos não sejam atraídos por outros estímulos além de chamados de socorro, eles são caçadores oportunistas”, destacaram os autores do estudo.

Eles lembram ainda que não é possível descartar que algumas respostas estejam relacionadas a comportamentos parentais.

Os resultados também foram comparados a outro experimento, no qual os mesmos sons foram apresentados a voluntários humanos.

Nesse caso, os cientistas concluíram que humanos e crocodilos avaliam sinais de sofrimento de maneiras diferentes, sendo a percepção humana menos precisa.

Enquanto pessoas tendem a focar no tom do choro, os crocodilos se orientam por fatores como “caos determinístico, harmonicidade e picos espectrais”.

Risco para as pessoas

Segundo os pesquisadores, crocodilos conseguem identificar sinais de sofrimento até em espécies muito distantes deles. Vale lembrar que um crocodilo-do-Nilo pode medir até 6 metros e pesar em torno de 740 quilos.

Como vivem em regiões próximas a comunidades humanas, encontros entre pessoas e esses répteis são relativamente comuns.