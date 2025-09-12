SENSAÇÃO REAL

Mulher relata experiência de quase morte após ruptura de aneurismas: 'Crianças sem pés'

Publicitária relembrou momento transformador que viveu em 2009

Elis Freire

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18:05

Michele Souto sobreviveu á ruptura de dois aneurismas Crédito: Reprodução

Já é comprovado cientificamente que em uma experiência de quase morte, ou EQM como também é chamada, o estado psíquico da pessoa se altera completamente, resultando em visões e sensações únicas. Isso foi o que experenciou a publicitária Michele Souto, hoje com 47 anos. Michele sobreviveu à ruptura de dois aneurismas em seu cérebro, lá em 2009, e depois disso nunca mais foi a mesma.

Em entrevista ao g1, a publicitária contou detalhes de tudo que viu e sentiu quando achou que estava se despedindo do planeta Terra. "Vi crianças flutuando, de cima, como se estivesse fora do meu corpo. Não sentia mais dor, apenas uma estranha sensação de paz. Achei que tinha morrido", relatou.

Na época, Michele tinha 31 anos, quando foi surpreendida por uma dor súbita na cabeça, sintoma comum no rompimento de um aneurisma. Ao procurar atendimento médico, ela foi diagnosticada com sinusite e enxaqueca, mesmo com o sinal preocupante. No dia quando ela dirigia por uma avenida movimentada em São Paulo intensamente a dor volto, mas felizmente deu tempo de encostar no acostamento. “Achei que iria morrer ali mesmo. Liguei para o trabalho pedindo ajuda”, lembrou ao portal.

No pronto-socorro, exames revelaram que dois aneurismas haviam se rompido ao mesmo tempo, provocando uma hemorragia cerebral maciça no cérebro da mulher. Michele precisou passar por uma cirurgia de 14 horas para conter o cangue e teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na mesa de cirurgia, entrando em coma. Foi neste momento que ela diz ter vivido uma EQM — experiência de quase morte.

“Foi como assistir à cena de fora, como se estivesse em outro lugar. As crianças não tinham pés, flutuavam. De mãos dadas, faziam um círculo em volta de mim. Estavam vestidas de branco, riam. Estávamos em um bosque. Quando acordei, ainda perguntava por elas. Foi quando percebi que tinha sobrevivido a algo que poderia ter acabado com a minha vida", contou.

A recuperação foi lenta. Michele perdeu temporariamente a fala e a escrita, mas hoje está bem, com poucas limitações.

O que é um aneurisma e quais os riscos?

De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde, aneurisma é a dilatação anormal de uma artéria. Um aneurisma pode se romper e causar uma hemorragia ou permanecer sem estourar durante toda a vida. Os aneurismas podem ocorrer em qualquer artéria do corpo, como as do cérebro, do coração, do rim ou do abdômen. Os do tipo cerebral e da aorta torácica e abdominal apresentam altas taxas de mortalidade.