Após se relacionar com 800 homens, ‘Vovó Fitness’ diz ter encontrado equilíbrio no sexo

Felipe Sena
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:00
O sexo é fundamental para a vitalidade e até mesmo longevidade para alguns especialistas. Atuante de forma considerável no humor, trazendo prazer e felicidade, no entanto, é fundamental cautela, pois como diz um antigo ditado: "tudo demais é sobra".
Andrea Sunshine
Foi através do equilíbrio, que Andréa Sunshie, a 'Vovó Fitness' revelou bom senso na 'hora H'. De acordo com ela, em entrevista a Quem, após ter cerca de 800 parceiros sexuais aprendeu a "adaptar o sexo em diferentes situações".
A ex-fisiculrurista que mora em Londres revelou que já recebeu reclamações de vizinhos por causa dos barulhos vindos do apartamento da vizinha à noite.
Contudo, com o tempo aprendeu que o sexo não é apenas sobre barulho ou rudez, mas que pode envolver carinho através da lentidão, sem pressa.
"Sexo é saúde e alegria, mas precisa de bom senso. Não é sobre deixar de aproveitar, mas sim sobre como aproveitar com inteligência", declarou.
Andrea enfatizou a delicadeza de sentir cada momento do sexo. "Quando você controla o ritmo, sente muito mais cada detalhe".