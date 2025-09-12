VEJA DICA

Após se relacionar com 800 homens, ‘Vovó Fitness’ diz ter encontrado equilíbrio no sexo

Andréa Sunshine, de 55 anos, revelou que a intimidade pode ser delicada

Felipe Sena

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:00

'Vovó Fitness' revelou segredo nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O sexo é fundamental para a vitalidade e até mesmo longevidade para alguns especialistas. Atuante de forma considerável no humor, trazendo prazer e felicidade, no entanto, é fundamental cautela, pois como diz um antigo ditado: "tudo demais é sobra".

Andrea Sunshine 1 de 10

Foi através do equilíbrio, que Andréa Sunshie, a 'Vovó Fitness' revelou bom senso na 'hora H'. De acordo com ela, em entrevista a Quem, após ter cerca de 800 parceiros sexuais aprendeu a "adaptar o sexo em diferentes situações".

A ex-fisiculrurista que mora em Londres revelou que já recebeu reclamações de vizinhos por causa dos barulhos vindos do apartamento da vizinha à noite.

Contudo, com o tempo aprendeu que o sexo não é apenas sobre barulho ou rudez, mas que pode envolver carinho através da lentidão, sem pressa.

"Sexo é saúde e alegria, mas precisa de bom senso. Não é sobre deixar de aproveitar, mas sim sobre como aproveitar com inteligência", declarou.