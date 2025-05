INUSITADO

'Mulher fitness perfeita' vende suor em garrafa e expõe rotina de R$ 6 mil com alimentação e beleza

Eleita como o corpo ideal, influenciadora brasileira surpreende ao vender suor e defender ajuda de custo dos parceiros

A influenciadora fitness Karol Rosalin, de 25 anos, voltou a movimentar as redes sociais e a imprensa internacional ao propor a criação de uma “taxa para maridos” e compartilhar detalhes de sua rotina de autocuidado. Eleita em dezembro de 2024 como a mulher com o corpo fitness “mais perfeito do mundo” pela revista Playboy da Austrália, com base em análise por inteligência artificial, a brasileira afirma gastar cerca de R$ 6 mil por mês em alimentação e bem-estar. >