ASTROLOGIA

O que é seu encontra o caminho de volta: amor ganha nova chance para alguns signos ainda esta semana (15 de dezembro)

Configuração rara favorece reconciliações, reencontros e conversas que mudam rumos afetivos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:17

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Se algo ficou mal resolvido no campo afetivo, este pode ser o dia em que as peças começam a se encaixar. A harmonia entre Lua crescente, Vênus e Mercúrio cria um cenário propício para reencontros e segundas chances mas com mais maturidade.

Não se trata de repetir histórias, e sim de ressignificá-las. Conversas sinceras ganham força, mágoas encontram espaço para serem compreendidas e sentimentos antes confusos se organizam.

Para quem está solteiro, o dia também favorece conexões inesperadas, especialmente aquelas que parecem familiares desde o primeiro contato. Para quem vive uma relação, é um ótimo momento para alinhar expectativas e fortalecer laços.