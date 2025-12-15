O que é seu encontra o caminho de volta: amor ganha nova chance para alguns signos ainda esta semana (15 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:17
Se algo ficou mal resolvido no campo afetivo, este pode ser o dia em que as peças começam a se encaixar. A harmonia entre Lua crescente, Vênus e Mercúrio cria um cenário propício para reencontros e segundas chances mas com mais maturidade.
Não se trata de repetir histórias, e sim de ressignificá-las. Conversas sinceras ganham força, mágoas encontram espaço para serem compreendidas e sentimentos antes confusos se organizam.
Para quem está solteiro, o dia também favorece conexões inesperadas, especialmente aquelas que parecem familiares desde o primeiro contato. Para quem vive uma relação, é um ótimo momento para alinhar expectativas e fortalecer laços.
O amor pede presença, escuta e verdade e o céu está colaborando.