Especialista revela que humanos ainda não chegaram ao limite de idade; veja como chegar lá

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 10:00
Você já se perguntou por que algumas populações parecem envelhecer com muito mais saúde do que outras no mesmo continente?
Um novo levantamento realizado por instituições francesas de renome, como o INED e o CNRS, explora justamente esse fenômeno da longevidade moderna.
Japão - O segredo da longevidade dos japoneses
O estudo aponta para a existência de uma Europa de duas velocidades, onde o progresso não atinge todos da mesma forma.
O sociólogo Serge Guérin dissecou os dados e trouxe uma visão clara sobre os fatores que determinam quantos anos viveremos nas próximas décadas.
Os dados colhidos mostram que a média de vida para as mulheres europeias é de 87 anos, enquanto os homens atingem 83.
Entretanto, o estudo alerta que a velocidade desse avanço está perdendo força de maneira notável em comparação com séculos anteriores.
Este cenário de desaceleração é um reflexo de como as mudanças no estilo de vida e no ambiente impactam o organismo humano.
Portanto, entender esses números é o primeiro passo para criar estratégias que possam retomar o ritmo de crescimento da saúde.
Muitos acreditam que o ser humano já chegou ao seu teto de idade, mas a ciência traz uma perspectiva diferente e otimista.
David Lefort pontua: “Biologicamente, não: na Europa e em algumas outras partes do mundo, ainda não atingimos o chamado limite biológico. Portanto, ainda podemos esperar ganhar alguns meses, alguns anos, de expectativa de vida”.
Nesse sentido, a qualidade das relações sociais e a segurança emocional são tão importantes quanto a alimentação e os exercícios físicos. Quanto mais diversificados e sólidos forem os relacionamentos de uma população, maior será o bem-estar e a resistência contra fatores externos negativos.
O desenvolvimento de um país é um elemento sociológico crucial para entender a qualidade de vida e a duração da existência humana.
Em regiões desenvolvidas e estáveis, as pessoas naturalmente manifestam o desejo de viver vidas mais longas e cuidam mais da própria saúde.
Por outro lado, o declínio observado nos Estados Unidos serve como um aviso sobre o impacto de contextos sociais e econômicos precários.
Quando as oportunidades de emprego e a estabilidade financeira desaparecem, a expectativa de vida da população tende a cair de forma significativa.
Você pode gostar também de saber os 10 hábitos poderosos da longevidade que ajudam a viver mais e com mais saúde.