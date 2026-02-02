ASTROLOGIA

A sorte finalmente vira a favor e Câncer, Virgem e Escorpião vivem uma semana rara de oportunidades reais

Entre os dias 2 e 8 de fevereiro, decisões certas e abertura emocional ativam uma fase de oportunidades inesperadas

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11:00

Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 2 e 8 de fevereiro começa com uma energia clara de movimento e recompensas. A sorte não surge de forma passiva, ela responde a escolhas, coragem e disposição para sair do lugar comum. Para alguns signos, este é o momento de agir, confiar no próprio caminho e aceitar que aquilo que parecia distante agora começa a se aproximar de vez. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer:

Esta é uma semana de colheita. Situações que estavam travadas começam a se resolver, trazendo respostas, convites ou oportunidades aguardadas há algum tempo. Você percebe que o esforço silencioso não foi em vão e que agora é hora de confiar no fluxo, sem ansiedade. Quanto mais você aceita o que chega, mais a sorte se amplia.

Dica cósmica: confiar no processo não acelera o tempo, mas evita que você se sabote.

Virgem:

A sorte aparece quando você aceita que nem tudo precisa estar sob controle. A semana traz chances importantes, mas elas exigem flexibilidade e coragem para agir mesmo sem garantias absolutas. Ao dar um passo fora do planejamento rígido, você descobre que o caminho se ajusta enquanto você anda.

Dica cósmica: agir com confiança também é uma forma de organização.

Escorpião:

O momento favorece decisões firmes e escolhas que devolvem seu poder pessoal. A sorte não vem de fora, ela se ativa quando você assume o comando da própria vida. Esta semana mostra que, ao parar de esperar por movimentos alheios, tudo começa a fluir com mais rapidez e clareza.

Dica cósmica: quando você decide por si, o caminho responde.