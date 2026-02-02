Acesse sua conta
A sorte finalmente vira a favor e Câncer, Virgem e Escorpião vivem uma semana rara de oportunidades reais

Entre os dias 2 e 8 de fevereiro, decisões certas e abertura emocional ativam uma fase de oportunidades inesperadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11:00

Sorte e signos
Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 2 e 8 de fevereiro começa com uma energia clara de movimento e recompensas. A sorte não surge de forma passiva, ela responde a escolhas, coragem e disposição para sair do lugar comum. Para alguns signos, este é o momento de agir, confiar no próprio caminho e aceitar que aquilo que parecia distante agora começa a se aproximar de vez. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer:

Esta é uma semana de colheita. Situações que estavam travadas começam a se resolver, trazendo respostas, convites ou oportunidades aguardadas há algum tempo. Você percebe que o esforço silencioso não foi em vão e que agora é hora de confiar no fluxo, sem ansiedade. Quanto mais você aceita o que chega, mais a sorte se amplia.

Dica cósmica: confiar no processo não acelera o tempo, mas evita que você se sabote.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
1 de 10
Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Virgem:

A sorte aparece quando você aceita que nem tudo precisa estar sob controle. A semana traz chances importantes, mas elas exigem flexibilidade e coragem para agir mesmo sem garantias absolutas. Ao dar um passo fora do planejamento rígido, você descobre que o caminho se ajusta enquanto você anda.

Dica cósmica: agir com confiança também é uma forma de organização.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
1 de 10
Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Escorpião:

O momento favorece decisões firmes e escolhas que devolvem seu poder pessoal. A sorte não vem de fora, ela se ativa quando você assume o comando da própria vida. Esta semana mostra que, ao parar de esperar por movimentos alheios, tudo começa a fluir com mais rapidez e clareza.

Dica cósmica: quando você decide por si, o caminho responde.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

