Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A doença do mau humor existe, rouba anos de sua vida e afeta todo mundo que te cerca

Conhecida como Distimia, a doença impõe uma carga de morbidade psiquiátrica prolongada. Entenda por que a persistência dos sintomas, e não a intensidade, é o fator crucial no diagnóstico

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 05:56

A
A "depressão crônica" sutil, mas debilitante, que se confunde com um "modo de ser" Crédito: Freepik

O espectro dos transtornos depressivos representa uma das maiores cargas globais de morbidade psiquiátrica. Dentro deste contexto, o transtorno depressivo persistente (TDP), historicamente conhecido como distimia, ocupa uma posição crucial.

Embora seus sintomas sejam frequentemente menos intensos que os de um episódio agudo de transtorno depressivo maior (TDM), o TDP impõe uma significativa e contínua deterioração na qualidade de vida e funcionalidade psicossocial ao longo de anos.

Angústia, tristeza, ansiedade e depressão

[Edicase]A depressão infantil pode interferir nos estudos e nos relacionamentos das crianças (Imagem: Iren_Geo | Shutterstock) por Imagem: Iren_Geo | Shutterstock
Depressão por Shutterstock
Nem sempre é fácil manter o foco e o autocontrole por Shutterstock
Nem sempre é fácil manter o foco e o autocontrole por Shutterstock
[Edicase]A depressão de inverno causa sonolência, insônia, cansaço e desânimo devido à pouca exposição solar (Imagem: Elena Kalinicheva | Shutterstock) por
Nem sempre é fácil manter o foco e o autocontrole por Shutterstock
[Edicase]Depressão e tristeza afetam a mente, mas apresentam sintomas diferentes (Imagem: Alphavector | Shutterstock) por
Estudo apónta hábitos depressivos entre adolescentes por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nem sempre é fácil manter o foco e o autocontrole por Shutterstock
Nem sempre é fácil manter o foco e o autocontrole por Shutterstock
1 de 10
[Edicase]A depressão infantil pode interferir nos estudos e nos relacionamentos das crianças (Imagem: Iren_Geo | Shutterstock) por Imagem: Iren_Geo | Shutterstock

De distimia a TDP: a evolução do conceito

O conceito de um estado de humor cronicamente deprimido não é novo, mas a nomenclatura evoluiu significativamente. O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5ª Edição (DSM-5), adotou o termo transtorno depressivo persistente (TDP). Esta mudança unificou o antigo transtorno distímico e o transtorno depressivo maior crônico sob a mesma égide.

A unificação reflete uma importante mudança na compreensão clínica: o fator crítico para o diagnóstico e o planejamento do tratamento é a duração dos sintomas, independentemente da gravidade máxima atingida em um único momento.

Critérios de cronicidade e o perfil sintomático

O diagnóstico do TDP é singularmente definido por sua cronicidade temporal. Para preencher os critérios, o indivíduo deve ter apresentado humor cronicamente deprimido na maior parte do dia, na maioria dos dias, por um período ininterrupto de pelo menos dois anos.

Para crianças e adolescentes, o requisito temporal é reduzido para, no mínimo, um ano. Além do humor deprimido, o diagnóstico exige a presença de, no mínimo, dois dos seis sintomas acessórios:

  • Apetite alterado (reduzido ou aumentado).
  • Distúrbios do sono (insônia ou hipersonia).
  • Baixa energia ou fadiga constante.
  • Baixa autoestima.
  • Dificuldades de concentração ou de tomada de decisões.
  • Sentimentos de desesperança.

Estes sintomas são frequentemente de baixa intensidade, mas sua constância é o que define o quadro clínico. É crucial que o paciente não tenha tido um intervalo assintomático que exceda dois meses durante o período de dois anos, sublinhando que a melhora é tipicamente fugaz e incompleta.

Leia mais

Imagem - A 'erva daninha' que reduz o inchaço no corpo e limpa o fígado

A 'erva daninha' que reduz o inchaço no corpo e limpa o fígado

Imagem - Estes peixes têm os níveis mais altos de mercúrio e podem fazer mal à saúde

Estes peixes têm os níveis mais altos de mercúrio e podem fazer mal à saúde

Imagem - As fases da lua influenciam no crescimento dos fios? Veja mitos e verdades antes de cortar cabelo

As fases da lua influenciam no crescimento dos fios? Veja mitos e verdades antes de cortar cabelo

O maior desafio: a normalização dos sintomas

O TDP é notoriamente um dos transtornos depressivos mais difíceis de diagnosticar com precisão. A principal razão reside na normalização patológica do quadro clínico. Devido à sua longa duração, o humor deprimido, a baixa energia e o pessimismo são frequentemente incorporados à autoimagem do indivíduo.

O paciente passa a interpretar os sintomas como parte inata de seu temperamento ou personalidade (um "jeito de ser" ou um "estado cotidiano"). Esse fenômeno é conhecido como ego-sintonia, em que o estado patológico é visto como consistente com o self.

Consequentemente, a pessoa pode resistir à ideia de que seu sofrimento é uma doença tratável, o que leva ao atraso no acesso ao tratamento adequado.

"Depressão dupla" e comorbidades

O TDP raramente ocorre isoladamente. O conceito de Depressão Dupla (Double Depression) descreve a ocorrência de um episódio completo de Transtorno Depressivo Maior (TDM) sobreposto a um quadro basal de TDP. Este cenário indica um prognóstico mais reservado e uma maior probabilidade de refratariedade ao tratamento.

O TDP também está fortemente associado a outras condições, sendo altamente prevalente a comorbidade com transtornos de ansiedade e transtornos por uso de substâncias, muitas vezes como uma tentativa de automedicação para a disforia persistente. A exclusão de qualquer histórico de mania ou hipomania também é crucial para firmar o diagnóstico e diferenciá-lo do Transtorno Ciclotímico.

Tratamento integrado: psicoterapia e farmacoterapia

O tratamento do TDP exige uma abordagem multimodal e de longo prazo. A combinação de psicoterapia e farmacoterapia demonstrou ser a estratégia mais robusta, especialmente para casos mais graves ou com depressão dupla.

Psicoterapia

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é altamente recomendada para o tratamento do TDP. A TCC foca na reestruturação das crenças centrais disfuncionais que levam o paciente a interpretar seu humor deprimido e baixa autoestima como traços imutáveis.

A Ativação Comportamental é vital, pois combate a inércia e a fadiga, reinserindo atividades que geram prazer e domínio. A terapia interpessoal (IPT) também é uma abordagem eficaz, focando na melhoria das relações sociais e na resolução de conflitos interpessoais.

Farmacoterapia

Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs) são geralmente os medicamentos de escolha inicial na farmacoterapia, devido ao seu perfil de eficácia, segurança e tolerabilidade. Os antidepressivos são cruciais para a estabilidade do humor de base e corrigem o desequilíbrio neuroquímico.

Dada a tendência do TDP em se prolongar por muitos anos, o tratamento de manutenção deve ser contínuo por um período significativamente mais longo do que para um episódio agudo de TDM, visando evitar recaídas no nível distímico. O foco clínico deve ser deslocado da intensidade dos sintomas para a sua persistência e o prejuízo funcional acumulado ao longo da vida do paciente.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual a diferença entre Distimia e Depressão Maior? A diferença essencial está na intensidade versus duração. O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é agudo, exigindo pelo menos cinco sintomas por um período mínimo de duas semanas. O Transtorno Depressivo Persistente (TDP, ou Distimia) é crônico, exigindo humor deprimido e pelo menos dois sintomas acessórios por um período mínimo de dois anos.

2. A Distimia tem cura? O objetivo do tratamento é alcançar a remissão completa. O tratamento exige uma abordagem de longo prazo, muitas vezes combinando ISRSs e TCC, para reverter o baseline de humor deprimido e desmantelar os padrões cognitivos enraizados.

3. O que é "Depressão Dupla"? Depressão Dupla é a ocorrência de um episódio completo de Transtorno Depressivo Maior (TDM) sobreposto a um quadro basal de Transtorno Depressivo Persistente (TDP).

Mais recentes

Imagem - Tarot desta terça (9 de dezembro) revela a energia da carta A Força para todos os signos e aponta o que deve ser evitado

Tarot desta terça (9 de dezembro) revela a energia da carta A Força para todos os signos e aponta o que deve ser evitado
Imagem - Áries, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos importantes do universo hoje (9 de dezembro) e nada será como antes

Áries, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos importantes do universo hoje (9 de dezembro) e nada será como antes
Imagem - Mudança inesperada: estes signos dão um salto decisivo nesta terça-feira (9 de dezembro)

Mudança inesperada: estes signos dão um salto decisivo nesta terça-feira (9 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador
01

Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador

Imagem - Mulher denuncia estupro dentro de shopping no Imbuí
02

Mulher denuncia estupro dentro de shopping no Imbuí

Imagem - Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais
03

Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais

Imagem - Bahia poderá ter 'Cesta do Povo' novamente sete anos após privatização; entenda
04

Bahia poderá ter 'Cesta do Povo' novamente sete anos após privatização; entenda