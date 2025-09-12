Acesse sua conta
Comer chia faz o cabelo crescer rápido e forte; veja o horário ideal para consumir

Alimento ajuda a fortalecer os fios

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 05:00

O momento do consumo pode impactar no brilho e no crescimento capilar
O momento do consumo pode impactar no brilho e no crescimento capilar

Pequenas no tamanho, grandes nos benefícios: as sementes de chia conquistaram espaço no bem-estar e agora se destacam nos cuidados capilares. Mas será que comer pela manhã ou à noite faz diferença?

Com alto teor de proteínas, fibras e minerais, a chia fornece exatamente o que os cabelos precisam para crescer fortes. Porém, o momento de consumo interfere na forma como esses nutrientes são aproveitados.

Descobrir qual horário se encaixa melhor no seu estilo de vida pode ser a chave para conquistar fios mais resistentes, brilhantes e saudáveis.

Nutrientes que fazem a diferença nos fios

A chia é rica em ômega-3, que fortalece os folículos e evita quebras. Também conta com antioxidantes que protegem contra agressões externas, como poluição e sol.

Suas proteínas são essenciais para formar queratina, base estrutural do cabelo. Já o zinco e o cobre agem diretamente no couro cabeludo, estimulando o crescimento.

Com esse combo nutricional, as sementes funcionam como um tratamento natural para os fios, atuando de dentro para fora.

Benefícios do consumo matinal

No café da manhã, a chia acelera a entrega de nutrientes ao corpo e garante energia desde cedo. Assim, os processos de reparação capilar ganham reforço imediato.

Misturada em vitaminas, iogurtes ou aveia, ela se combina a outros alimentos importantes para os fios, como frutas vermelhas e folhas verdes.

Outro ponto positivo é a saciedade e o controle glicêmico que a chia proporciona, evitando oscilações hormonais ligadas à queda de cabelo.

Vantagens de incluir à noite

Durante o sono, o corpo trabalha intensamente na regeneração celular. Por isso, ingerir chia antes de dormir potencializa a absorção dos nutrientes.

Além disso, a textura gelatinosa das sementes embebidas ajuda a digestão, proporcionando conforto e evitando inchaço noturno.

Se aliada a tratamentos capilares aplicados à noite, a chia reforça a nutrição dos fios, criando um cuidado completo.

Qual a escolha certa?

A resposta depende da sua rotina. Pela manhã, a chia protege e fortalece; à noite, favorece a reparação. O ideal pode ser dividir a dose diária em dois momentos.

Consumir de 1 a 2 colheres de sopa por dia já garante bons resultados. Sempre deixe de molho antes, para melhorar a digestão e absorção.

Com consistência, esse hábito simples pode transformar a aparência e a saúde do seu cabelo.

