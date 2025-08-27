Acesse sua conta
Nutricionista indica 9 alimentos para retardar chegada dos cabelos brancos

Fios grisalhos já estão aparecendo? Conheça os alimentos que podem retardar o processo e fortalecer seu cabelo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:05

Descubra como uma dieta simples pode fazer a diferença na cor e na saúde dos seus fios
Descubra como uma dieta simples pode fazer a diferença na cor e na saúde dos seus fios

Para quem deseja adiar o aparecimento dos fios brancos, a solução pode estar no prato. Embora a genética seja a principal responsável, a alimentação tem um papel fundamental na saúde dos cabelos. A nutricionista Paula Martín Clares destaca a importância de uma dieta específica para a manutenção da cor dos fios.

"Deficiências em alguns micronutrientes têm sido associadas à perda de pigmentação capilar e ao envelhecimento precoce", explica a autora do livro "A Saúde da Sua Pele Está no Que Você Come". Por isso, a alimentação é fundamental para o bom funcionamento dos melanócitos, células que produzem a melanina e dão a cor aos cabelos. Com a estratégia nutricional correta, você pode manter seus fios saudáveis e coloridos por mais tempo.

Descubra como certos alimentos podem fortalecer os seus cabelos e auxiliar na prevenção dos fios brancos. Eles funcionam agindo diretamente na produção de melanina e na proteção antioxidante, que combate o envelhecimento. Adotar uma dieta focada nesses itens pode fazer uma diferença notável na aparência e na saúde geral do seu cabelo.

1. Peixes gordurosos 

Peixes como salmão e sardinha são carregados de ômega-3 e cálcio, elementos que ajudam a prevenir o envelhecimento dos fios. Além disso, eles promovem o crescimento de cabelos mais fortes e resistentes. A inclusão regular desses peixes na dieta é uma estratégia poderosa para manter a vitalidade capilar.

2. Brócolis 

Rico em vitamina B5, o brócolis é um aliado importante para combater o surgimento precoce de fios brancos. Dentre os alimentos que contêm alta concentração desse nutriente, o brócolis se destaca. Preparado no vapor ou grelhado, ele é uma adição saborosa e benéfica para as suas refeições.

3. Lentilha 

Fonte de ferro, as lentilhas estão entre as leguminosas mais eficazes no combate ao envelhecimento do cabelo. Elas também ajudam a reduzir a queda e a fortalecer os fios. Consumir essa leguminosa regularmente contribui para manter a saúde e a resistência dos cabelos.

4. Espinafre

Graças à sua alta quantidade de antioxidantes, o espinafre ajuda a aumentar a produção de colágeno e queratina. Além de fortalecer os fios, este vegetal também auxilia na prevenção de cabelos brancos. É uma excelente opção para incluir na sua rotina e retardar o envelhecimento capilar.

5. Cenouras 

As cenouras são ricas em vitamina B6, que contribui para evitar o surgimento de fios grisalhos. A nutricionista Paula Martín Clares confirma: "É o alimento que mais indico e com o qual tenho observado melhores resultados no atraso do surgimento dos cabelos brancos". Além disso, elas proporcionam brilho e maciez ao cabelo.

6. Ovos 

Com uma alta concentração de biotina, os ovos fortalecem os fios de dentro para fora. A inclusão deste alimento na dieta é especialmente recomendada quando o cabelo está fraco ou na fase de transição para o grisalho. A biotina é essencial para a manutenção da saúde capilar.

7. Nozes 

As nozes são uma rica fonte de zinco e selênio, minerais que regulam a produção de hormônios ligados ao envelhecimento dos fios. Incluir este alimento na dieta ajuda a combater o surgimento dos cabelos grisalhos e contribui para a saúde hormonal e capilar.

8. Bananas 

As bananas são uma excelente fonte de ácido pantotênico, um nutriente essencial para a produção de células sanguíneas e para manter a saúde tanto dos cabelos quanto da pele. Incluir a fruta na sua dieta é uma forma simples e deliciosa de nutrir seus fios.

9. Levedura de cerveja 

Este alimento se destaca por estimular a produção de melanina nos fios, o que ajuda a manter a cor natural por mais tempo. Consumir levedura de cerveja pode atrasar o aparecimento dos cabelos brancos e é uma adição valiosa para quem busca uma abordagem natural.

