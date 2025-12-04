QUE DOR É ESSA?

Gripe, laringite ou amigdalite? Saiba como diferenciar as causas da dor de garganta

Especialista explica os sinais que ajudam a identificar cada doença e dá dicas de prevenção

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 14:06

Gripe, laringite ou amigdalite? Saiba como diferenciar as causas da dor de garganta Crédito: Divulgação

Dor de garganta é um sintoma que todo mundo já teve — e que costuma levantar a mesma dúvida: afinal, é gripe, laringite ou amigdalite? Embora as três condições afetem a região da garganta, cada uma delas tem causas e manifestações diferentes, o que exige cuidados específicos.

De acordo com a otorrinolaringologista Anike Nascimbem, do Hospital Paulista – referência em ouvido, nariz e garganta —, a gripe costuma vir acompanhada de dor de cabeça, tosse, obstrução nasal, mal-estar e febre. Já a laringite tem como sinais mais típicos a irritação na garganta, rouquidão e tosse seca. A amigdalite, por sua vez, é uma inflamação nas amígdalas, geralmente marcada por dor intensa ao engolir, febre e mal-estar.

“A dor de garganta está presente nas três condições, mas os outros sintomas ajudam a identificar qual é a causa”, explica a especialista. “Quando há rouquidão, por exemplo, pensamos em laringite. Já se a dor for muito forte e houver dificuldade para engolir, é mais provável que seja uma amigdalite”, explica a médica.

A especialista reforça que é sempre importante procurar atendimento médico em caso de dúvida ou quando os sintomas pioram. “Febre persistente por mais de 48 horas, falta de ar, dor de garganta intensa ou dificuldade importante para engolir são sinais de alerta que merecem avaliação imediata”, alerta.