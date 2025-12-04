OPORTUNIDADE

INSS vai realizar mutirão para antecipar perícia médica nesse fim de semana; veja como participar

Atendimento será realizado no sábado (6) e no domingo (7) em 92 agências do país

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 13:49

INSS Crédito: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

O Ministério da Previdência Social, por meio da Perícia Médica Federal, realiza mutirão no próximo sábado (6) e domingo (7) em 92 agências da Previdência Social de várias regiões do país, sendo sete delas na Bahia. Serão realizadas quase 19 mil perícias médicas, sendo quase 1,8 mil na Bahia. Do total de perícias, mais de 13 mil estão agendadas e cerca de seis mil vagas estão em aberto.

Algumas localidades farão os atendimentos de forma presencial e outras via teleatendimento, por meio da Perícia Conectada. Essa é uma modalidade de atendimento remoto que amplia o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de profissionais peritos, reduzindo o tempo de espera e evitando que os segurados enfrentem longos deslocamentos para obter atendimento.

A Perícia Conectada traz a mesma segurança e os mesmos princípios basilares do atendimento presencial, onde a privacidade e o sigilo do atendimento pericial são inegociáveis, se mantendo também a autonomia do perito de decidir a modalidade do atendimento.

Os mutirões são realizados de forma conjunta entre a Perícia Médica Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e visa garantir mais agilidade na análise dos benefícios. A iniciativa integra o esforço contínuo para reduzir a fila de espera e otimizar o atendimento à população.

Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h; ou acessar o serviço pelo Meu INSS, no site ou aplicativo para celular. Ao confirmar o agendamento da avaliação médico pericial, o requerente deverá comparecer à agência no dia e horário marcados.

Veja as agências que vão participar do mutirão: