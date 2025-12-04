Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

INSS vai realizar mutirão para antecipar perícia médica nesse fim de semana; veja como participar

Atendimento será realizado no sábado (6) e no domingo (7) em 92 agências do país

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 13:49

INSS
INSS Crédito: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

O Ministério da Previdência Social, por meio da Perícia Médica Federal, realiza mutirão no próximo sábado (6) e domingo (7) em 92 agências da Previdência Social de várias regiões do país, sendo sete delas na Bahia. Serão realizadas quase 19 mil perícias médicas, sendo quase 1,8 mil na Bahia. Do total de perícias, mais de 13 mil estão agendadas e cerca de seis mil vagas estão em aberto.

Algumas localidades farão os atendimentos de forma presencial e outras via teleatendimento, por meio da Perícia Conectada. Essa é uma modalidade de atendimento remoto que amplia o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de profissionais peritos, reduzindo o tempo de espera e evitando que os segurados enfrentem longos deslocamentos para obter atendimento.

A Perícia Conectada traz a mesma segurança e os mesmos princípios basilares do atendimento presencial, onde a privacidade e o sigilo do atendimento pericial são inegociáveis, se mantendo também a autonomia do perito de decidir a modalidade do atendimento.

Os mutirões são realizados de forma conjunta entre a Perícia Médica Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e visa garantir mais agilidade na análise dos benefícios. A iniciativa integra o esforço contínuo para reduzir a fila de espera e otimizar o atendimento à população.

Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h; ou acessar o serviço pelo Meu INSS, no site ou aplicativo para celular. Ao confirmar o agendamento da avaliação médico pericial, o requerente deverá comparecer à agência no dia e horário marcados.

Veja as agências que vão participar do mutirão:

  • ACRE
  • AC APS CRUZEIRO DO SUL: 80 vagas
  • AC APS RIO BRANCO - CENTRO: 150 vagas
  • ALAGOAS
  •  APS MACEIÓ - ALMIRANTE ÁLVARO CALHEIROS: 509 vagas
  • APS MACEIÓ - TABULEIRO DO MARTINS: 161 vagas
  • APS MACEIÓ - JATIÚCA: 64 vagas
  • APS MANAUS - CODAJÁS: 280 vagas
  • BAHIA
  • APS BARREIRAS: 840 vagas
  • APS CASTRO ALVES: 110 vagas
  • APS ILHÉUS: 30 vagas
  • APS ITABUNA: 55 vagas
  • APS JEQUIÉ: 78 vagas
  • APS NAZARÉ: 216 vagas
  • APS SANTO ANTÔNIO DE JESUS: 452 vagas
  • CEARÁ
  • APS UBAJARA: 202 vagas
  • DISTRITO FEDERAL
  • APS BRASÍLIA - PLANALTINA: 160 vagas
  • APS BRASÍLIA - TAGUATINGA: 280 vagas
  • ESPÍRITO SANTO
  • APS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM: 108 vagas
  • MARANHÃO
  • AGÊNCIA CONECTADA SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - TELEAVALIAÇÃO: 150 vagas
  • APS BALSAS: 360 vagas
  • MINAS GERAIS
  • APS MONTES CLAROS: 490 vagas
  • APS TEÓFILO OTONI: 200 vagas
  • MATO GROSSO DO SUL
  • APS CAMPO GRANDE - HORTO FLORESTAL: 60 vagas
  • MATO GROSSO
  • APS CONFRESA 34: vagas
  • APS CUIABÁ - BATISTA DAS NEVES: 320 vagas
  • APS JUÍNA: 60 vagas
  • APS SINOP: 80 vagas
  • PARÁ
  • APS GOIANÉSIA DO PARÁ: 34 vagas
  • APS ITAITUBA: 30 vagas
  • APS JACUNDÁ: 34 vagas
  • APS MARABÁ: 352 vagas
  • APS PARAUAPEBAS: 136 vagas
  • APS REDENÇÃO: 34 vagas
  • APS RONDON DO PARÁ: 34 vagas
  • APS TUCURUÍ: 64 vagas
  • APS XINGUARA: 20 vagas
  • PERNAMBUCO
  • APS RECIFE - ENCRUZILHADA: 900 vagas
  • APS SERRA TALHADA: 220 vagas
  • PIAUÍ
  • APS PARNAÍBA: 336 vagas
  • APS TERESINA - CENTRO: 365 vagas
  • PARANÁ
  • APS CAMPO MOURÃO: 224 vagas
  • APS CURITIBA - VISCONDE DE GUARAPUAVA: 1.428 vagas
  • APS GUARAPUAVA: 200 vagas
  • APS LONDRINA - SHANGRILÁ: 900 vagas
  • RIO DE JANEIRO
  • APS CABO FRIO: 528 vagas
  • APS DUQUE DE CAXIAS - AVENIDA NILO PEÇANHA: 308 vagas
  • APS ITABORAÍ: 138 vagas
  • APS RIO DE JANEIRO - BANGU: 304 vagas
  • APS RIO DE JANEIRO - PRAÇA DA BANDEIRA: 840 vagas
  • APS TERESÓPOLIS: 130 vagas
  • RIO GRANDE DE NORTE
  • APS MOSSORÓ: 380 vagas
  • RONDÔNIA
  • APS NOVA BRASILÂNDIA:160 vagas
  • RIO GRANDE DO SUL
  • APS ENCANTADO: 204 vagas
  • APS FARROUPILHA: 28 vagas
  • APS PELOTAS: 708 vagas
  • APS RIO GRANDE: 204 vagas
  • APS SANTIAGO: 130 vagas
  • APS URUGUAIANA: 400 vagas
  • SANTA CATARINA
  • AGÊNCIA CONECTADA CANOINHAS - TELEAVALIAÇÃO: 300 vagas
  • SÃO PAULO
  • APS AMPARO: 48 vagas
  • APS ARARAS: 64 vagas
  • APS ARTUR NOGUEIRA: 60 vagas
  • APS ASSIS: 70 vagas
  • APS AVARÉ: 24 vagas
  • APS BAURU: 24 vagas
  • APS BOTUCATU: 24 vagas
  • APS CAÇAPAVA: 41 vagas
  • APS CAPIVARI: 38 vagas
  • APS CARAPICUÍBA: 150 vagas
  • APS CERQUILHO: 38 vagas
  • APS CONCHAL: 38 vagas
  • APS GUARAREMA: 40 vagas
  • APS ITAPEVI: 55 vagas
  • APS JAÚ: 24 vagas
  • APS JUNDIAÍ - ELOY CHAVES: 48 vagas
  • APS LARANJAL PAULISTA: 32 vagas
  • APS LENCÓIS PAULISTA: 24 vagas
  • APS LIMEIRA: 100 vagas
  • APS MARÍLIA:144 vagas
  • APS OURINHOS: 96
  • APS PIRACICABA: 100 vagas
  • APS RIO CLARO/SP: 45 vagas
  • APS RIO DAS PEDRAS: 42 vagas
  • APS SANTA CRUZ DO RIO PARDO: 96 vagas
  • APS SANTO ANDRÉ: 800 vagas
  • APS SÃO CAETANO DO SUL: 230 vagas
  • APS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: 40 vagas
  • APS SÃO PEDRO/SP: 56 vagas
  • APS TAUBATÉ: 40 vagas
  • APS TIETÊ: 40 vagas
  • APS UBATUBA: 20 vagas
  • APS VARGEM GRANDE PAULISTA: 45 vagas
  • TOCANTINS
  • APS PALMAS: 530 vagas

Mais recentes

Imagem - Gripe, laringite ou amigdalite? Saiba como diferenciar as causas da dor de garganta

Gripe, laringite ou amigdalite? Saiba como diferenciar as causas da dor de garganta
Imagem - O que é a 'pegada suicida do supino', que causou morte de homem em academia?

O que é a 'pegada suicida do supino', que causou morte de homem em academia?
Imagem - Policial militar é morta em troca de tiros com o marido, que também é PM

Policial militar é morta em troca de tiros com o marido, que também é PM

MAIS LIDAS

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
01

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)
02

Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)

Imagem - Policial militar é morta em troca de tiros com o marido, que também é PM
03

Policial militar é morta em troca de tiros com o marido, que também é PM

Imagem - Vídeo: aplicativo notifica pênalti perdido pelo Bahia antes da cobrança e intriga torcedores
04

Vídeo: aplicativo notifica pênalti perdido pelo Bahia antes da cobrança e intriga torcedores