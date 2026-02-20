Dois homens morrem após troca de tiros com a polícia em Jauá

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 08:04
Dois jovens morreram após troca de tiros com policiais militares na localidade de Jauá, em Camaçari, na quinta-feira (19). Eles foram identificados como Maicon Souza dos Santos, 20 anos, e Luan de Oliveira Santos, 16.
A ocorrência foi registrada pela 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes como morte por intervenção de agente de segurança pública.
Segundo relato dos policiais militares, as guarnições realizavam rondas na região quando foram recebidas a tiros por um grupo de homens armados. Após o cessar-fogo, os dois baleados foram socorridos e encaminhados ao Hospital Menandro de Farias, mas não resistiram.
Na delegacia, foram apresentadas duas armas de fogo, munição e porções de cocaína, crack e maconha. Foram expedidas as guias para perícia e remoção.
