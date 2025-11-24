EMPREGOS E SOLUÇÕES

Programa Acelera Itaú: Vagas para Gerente de Negócios com Salário e Plano de Carreira Estruturado

Com contratação imediata e atuação em 18 cidades (incluindo Salvador), a 4ª edição busca talentos com experiência comercial para consultoria financeira estratégica.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:02

Inscrições abertas para o programa Acelera, que forma Gerentes de Negócios especializados, valorizando profissionais com espírito empreendedor e visão para o crescimento de empresas Crédito: Shutterstock/Rafael Lins

O Itaú Unibanco abre as inscrições para a quarta edição do programa Acelera, uma iniciativa com o objetivo de formar Gerentes de Negócios especializados no atendimento a clientes do segmento Empresas. Com duração de dois anos, o programa oferece uma trilha de desenvolvimento composta por três fases, que combinam desenvolvimento técnico e comportamental, vivências práticas e crescimento acelerado. As inscrições vão até 14 de dezembro.

As pessoas selecionadas serão contratadas desde o início do programa, com acesso a uma jornada estruturada para assumir a gestão de uma carteira de clientes progressivamente. Durante essa experiência, contarão com treinamentos ministrados por instituições renomadas e especialistas. Mais de 100 pessoas já foram contratadas nas três edições do programa.

Nesta edição, o programa passou por uma reestruturação para abranger três fases distintas. A primeira proporciona quatro meses de imersão total em treinamentos técnicos e comportamentais e no dia a dia do negócio. A segunda, com duração de dois meses, marca a transição para a rotina de um Gerente de Negócios, com redução gradual de treinamentos e aumento progressivo da atuação prática. Já a terceira fase, de 18 meses, consiste na atuação plena como Gerente, oferecendo aos clientes empresariais consultoria financeira estratégica e personalizada. Outra novidade é a introdução de rotações. Os participantes terão a oportunidade de vivenciar o atendimento a clientes de diferentes portes e perfis, promovendo uma visão abrangente e aprofundada da atuação do segmento Empresas.

“O programa Acelera foi criado para atrair profissionais que buscam se destacar no mercado financeiro, expandindo suas habilidades e construindo trajetórias de sucesso. O Itaú Empresas é um parceiro estratégico no crescimento de milhares de negócios pelo Brasil, e procuramos pessoas com espírito empreendedor, vontade de fazer a diferença e que enxerguem no programa a oportunidade de alavancar suas carreiras enquanto geram impacto real para os nossos clientes”, afirma Renata Oliveira, diretora de Recursos Humanos do Itaú Unibanco.

História de quem acelerou

Formada em engenharia, Mariana Cintra decidiu dar um passo ousado na carreira. Após uma pausa, fez uma transição profissional para o mercado financeiro e identificou no programa uma oportunidade de transformação. "Com o programa Acelera, descobri que não precisava estar pronta, mas comprometida com o meu desenvolvimento. Essa experiência foi um divisor de águas na minha carreira e estar no Itaú Unibanco me mostrou que o princípio do ‘vamos de turma’ é mais que verdadeiro. Hoje, como Gerente de Negócios, ajudo empresas de diversos tamanhos a crescerem e, o empreendedorismo, a prosperar no Brasil. É uma honra fazer parte de tudo isso”, conta Mariana Cintra, Gerente de Negócios selecionada pela terceira edição do Acelera.

Histórias como a de Mariana reforçam o propósito do Acelera: formar profissionais que impactam negócios e constroem trajetórias sólidas no mercado financeiro. As inscrições estão abertas até 14 de dezembro e, para participar, é necessário possuir graduação completa em Humanas ou Exatas, experiência na área comercial e disponibilidade para atuar presencialmente nas seguintes cidades: São Paulo (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Uberlândia (MG), Belo Horizonte (MG), Divinópolis (MG), Vitória (ES), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Gravataí (RS), Belém (PA), Maceió (AL), Arapiraca (AL), Salvador (BA), Teresina (PI), Brasília (DF) e Goiânia (GO). Pós-graduação ou especializações serão diferenciais no processo seletivo.

Além de um plano de carreira estruturado, os participantes terão acesso a um pacote de benefícios, incluindo vale-refeição, previdência privada, participação nos lucros, acesso ao Wellhub, TotalPass e muito mais. As vagas são distribuídas em diferentes praças do Brasil, reforçando o compromisso do Itaú com a diversidade geográfica e com o impacto nacional.