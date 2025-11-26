AGRO

Salvador vira palco do agro baiano com a feira gratuita e-Agro 2025

Evento chega à sua 7ª edição reunindo produtores, consumidores, academia e mercado

Millena Marques

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:13

e-Agro Crédito: Divulgação

Salvador receberá a feira gratuita e-Agro 2025 nos dias 27 a 29 de novembro, no Centro de Convenções, na Boca do Rio. O evento chega à sua 7ª edição reunindo produtores, consumidores, academia e mercado em um ambiente voltado para negócios, inovação e cultura.

Produtoras rurais poderão comercializar seus produtos e compartilhar suas histórias em um espaço exclusivo. A programação inclui tradicionais Vila da Fruticultura e Vila da Pecuária também estarão presentes, formando um circuito que celebra a diversidade da produção do campo baiano. Além disso, a feira terá com rodadas de negócios nacional e internacional, palestras, painéis técnicos, capacitações e o Hackathon do Agro.

“A e-Agro é um espaço onde o agro baiano mostra sua força, sua técnica e, sobretudo, seu compromisso com as pessoas. Aqui, o produtor se encontra com o consumidor, a inovação conversa com a tradição e a Bahia se reconhece como um estado que cresce com o campo. Nosso objetivo é aproximar cada vez mais a sociedade da realidade da agropecuária moderna, sustentável e diversa, que gera oportunidades, renda e desenvolvimento para todo o nosso território”, diz o presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda.

Além do conteúdo técnico, a e-Agro oferece experiências culturais e gastronômicas, com praça gourmet, música ao vivo, artesanato e produtos vindos diretamente do campo para serem experimentados pelo público urbano. A edição do ano passado foi encerrada contabilizando 9 mil participantes e projeção em negócios de R$ 30 milhões.