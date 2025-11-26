Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador vira palco do agro baiano com a feira gratuita e-Agro 2025

Evento chega à sua 7ª edição reunindo produtores, consumidores, academia e mercado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:13

e-Agro
e-Agro Crédito: Divulgação

Salvador receberá a feira gratuita e-Agro 2025 nos dias 27 a 29 de novembro, no Centro de Convenções, na Boca do Rio. O evento chega à sua 7ª edição reunindo produtores, consumidores, academia e mercado em um ambiente voltado para negócios, inovação e cultura.

Produtoras rurais poderão comercializar seus produtos e compartilhar suas histórias em um espaço exclusivo. A programação inclui tradicionais Vila da Fruticultura e Vila da Pecuária também estarão presentes, formando um circuito que celebra a diversidade da produção do campo baiano. Além disso, a feira terá com rodadas de negócios nacional e internacional, palestras, painéis técnicos, capacitações e o Hackathon do Agro.

“A e-Agro é um espaço onde o agro baiano mostra sua força, sua técnica e, sobretudo, seu compromisso com as pessoas. Aqui, o produtor se encontra com o consumidor, a inovação conversa com a tradição e a Bahia se reconhece como um estado que cresce com o campo. Nosso objetivo é aproximar cada vez mais a sociedade da realidade da agropecuária moderna, sustentável e diversa, que gera oportunidades, renda e desenvolvimento para todo o nosso território”, diz o presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda.

Leia mais

Imagem - Promoções-relâmpago e vídeos falsos: saiba quais são os golpes virtuais mais comuns na Black Friday

Promoções-relâmpago e vídeos falsos: saiba quais são os golpes virtuais mais comuns na Black Friday

Imagem - Prejuízo de R$ 30 mil: raio mata oito bovinos da raça nelore na Bahia

Prejuízo de R$ 30 mil: raio mata oito bovinos da raça nelore na Bahia

Além do conteúdo técnico, a e-Agro oferece experiências culturais e gastronômicas, com praça gourmet, música ao vivo, artesanato e produtos vindos diretamente do campo para serem experimentados pelo público urbano. A edição do ano passado foi encerrada contabilizando 9 mil participantes e projeção em negócios de R$ 30 milhões.

A e-Agro é fruto da parceria entre o Sistema Faeb/Senar e o Sebrae, e reforça o papel estratégico do Agro na economia e na cultura da Bahia.

Tags:

Salvador Agro

Mais recentes

Imagem - Esquema milionário de Feira envolve fraudes fundiárias e falsificação em cartórios

Esquema milionário de Feira envolve fraudes fundiárias e falsificação em cartórios
Imagem - Refluxo: 5 maneiras práticas de aliviar os sintomas

Refluxo: 5 maneiras práticas de aliviar os sintomas
Imagem - Black Friday: Bob’s terá milk shake e batata frita por apenas R$ 1

Black Friday: Bob’s terá milk shake e batata frita por apenas R$ 1

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
02

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Prejuízo de R$ 30 mil: raio mata oito bovinos da raça nelore na Bahia
03

Prejuízo de R$ 30 mil: raio mata oito bovinos da raça nelore na Bahia

Imagem - Brasil disputa Copa do Mundo de skate no Japão sem a recém-formada Rayssa Leal
04

Brasil disputa Copa do Mundo de skate no Japão sem a recém-formada Rayssa Leal