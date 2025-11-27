MILIONÁRIOS

Polícia mira grupo que movimentou R$ 100 milhões e mantinha haras e usina solar na Bahia

Organização é responsável pela distribuição de entorpecentes, ataques armados contra rivais, lavagem de dinheiro e também a movimentação milionária de bens e recursos financeiros

Esther Morais

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06:52

Organização criminosa da Bahia com movimentação milionária é alvo da Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27), uma operação contra uma organização criminosa baiana ligada a facções do Rio de Janeiro e São Paulo. O grupo é suspeito de movimentar R$ 100 milhões em contas bancárias, além de manter um haras com cavalos de raça, uma moto aquática, sete veículos e até uma usina de energia solar para lavar dinheiro do tráfico.

Coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), a ação cumpre mandados em mais de dez bairros de Salvador, cidades da Região Metropolitana, interior da Bahia e nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo.

A Justiça autorizou o bloqueio das contas do grupo, que pode atingir R$ 100 milhões, e o sequestro dos bens usados na estrutura criminosa. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha atuava na distribuição de drogas, ataques a grupos rivais, coordenação interestadual e lavagem de dinheiro em grande escala.