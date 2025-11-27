Polícia mira grupo que movimentou R$ 100 milhões e mantinha haras e usina solar na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06:52
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27), uma operação contra uma organização criminosa baiana ligada a facções do Rio de Janeiro e São Paulo. O grupo é suspeito de movimentar R$ 100 milhões em contas bancárias, além de manter um haras com cavalos de raça, uma moto aquática, sete veículos e até uma usina de energia solar para lavar dinheiro do tráfico.
Coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), a ação cumpre mandados em mais de dez bairros de Salvador, cidades da Região Metropolitana, interior da Bahia e nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo.
Veja imagens da Polícia Civil em ação
A Justiça autorizou o bloqueio das contas do grupo, que pode atingir R$ 100 milhões, e o sequestro dos bens usados na estrutura criminosa. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha atuava na distribuição de drogas, ataques a grupos rivais, coordenação interestadual e lavagem de dinheiro em grande escala.
A operação reúne equipes do Draco, DHPP, DPMCV, DIP, Deic, Depom, Polinter, Core, COPJ, Departamento de Polícia Técnica e das polícias civis de outros quatro estados. O objetivo é desarticular o núcleo financeiro e logístico da organização e reduzir a violência nos territórios onde o grupo atuava.