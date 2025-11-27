Acesse sua conta
PM realiza Operação Força Total nesta quinta-feira (27) na Bahia

Iniciativa envolve policiais de todas as unidades da corporação

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06:34

Presença ostensiva e ações integradas marcam a 10ª edição deste ano da Operação Força Total Crédito: PM-BA

A Polícia Militar da Bahia realiza, nesta quinta-feira (27), mais uma edição da Operação Força Total, ação que reforça o policiamento em áreas estratégicas e intensifica medidas de prevenção em todo o estado. 

Nesta edição, a Força Total envolve policiais de todas as unidades da corporação - convencionais, especializadas e setores administrativos -, ampliando de forma expressiva o policiamento ostensivo. As equipes farão rondas extras, abordagens qualificadas e monitoramento em áreas de grande movimentação, polos turísticos e regiões que demandam atenção contínua.

Policiais iniciaram ações nesta manhã - Operação Força Total

Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
1 de 4
Policiais já estão na rua por PMBA

A operação integra o planejamento estratégico da PMBA para aumentar a capacidade de resposta, fortalecer a prevenção e elevar a sensação de segurança durante o período de verão, quando o fluxo de pessoas cresce em todo o estado.

A mobilização ocorre um dia após o lançamento oficial da Operação Verão 2025/2026, que reúne medidas para garantir uma alta estação mais segura para baianos e turistas.

