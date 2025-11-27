PM realiza Operação Força Total nesta quinta-feira (27) na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06:34
A Polícia Militar da Bahia realiza, nesta quinta-feira (27), mais uma edição da Operação Força Total, ação que reforça o policiamento em áreas estratégicas e intensifica medidas de prevenção em todo o estado.
Nesta edição, a Força Total envolve policiais de todas as unidades da corporação - convencionais, especializadas e setores administrativos -, ampliando de forma expressiva o policiamento ostensivo. As equipes farão rondas extras, abordagens qualificadas e monitoramento em áreas de grande movimentação, polos turísticos e regiões que demandam atenção contínua.
Policiais iniciaram ações nesta manhã - Operação Força Total
A operação integra o planejamento estratégico da PMBA para aumentar a capacidade de resposta, fortalecer a prevenção e elevar a sensação de segurança durante o período de verão, quando o fluxo de pessoas cresce em todo o estado.
A mobilização ocorre um dia após o lançamento oficial da Operação Verão 2025/2026, que reúne medidas para garantir uma alta estação mais segura para baianos e turistas.