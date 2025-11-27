Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Frustração': baianos reclamam de Caravana da Coca-Cola após passagem na Bahia

Carreata passou por Conceição do Coité na terça-feira (25) e gerou insatisfação

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 08:50

'Frustração': baianos reclamam de Caravana da Coca-Cola após passagem na Bahia
'Frustração': baianos reclamam de Caravana da Coca-Cola após passagem na Bahia Crédito: Reprodução

Ao invés de alegria e diversão, a Caravana de Natal da Coca-Cola deixou moradores frustrados - e até crianças chorando - durante o percurso em Conceição do Coité, primeira cidade baiana a receber o projeto neste ano, na última terça-feira (25).

“Decepcionante… vou tomar Pepsi agora!”, reclamou um morador. “Foi frustrante, decepcionante, principalmente para quem veio de fora. Esperava mais”, disse outra moradora.

A insatisfação ocorreu porque os moradores esperavam uma apresentação mais estruturada. Os caminhões desfilaram com os baús fechados - diferente de outras cidades, onde eles são abertos com cenários elaborados e Papai Noel acenando para o público. A frota também estava reduzida. 

Veja fotos da caravana da Coca que gesrou reclamações

Caravana da Coca-Cola em Conceição do Coité por Reprodução
Caravana da Coca-Cola em Conceição do Coité por Reprodução
Caravana da Coca-Cola em Conceição do Coité por Reprodução
Caravana da Coca-Cola em Conceição do Coité por Reprodução
Caravana da Coca-Cola em Conceição do Coité por Reprodução
1 de 5
Caravana da Coca-Cola em Conceição do Coité por Reprodução

Em nota, a Coca-Cola informou que a passagem ocorreu dentro do formato previamente estabelecido para essa ação, cuja proposta é levar o espírito natalino a novas regiões com uma frota reduzida.

"Todo o planejamento, incluindo rota, horário e configuração da frota, foi definido e alinhado antecipadamente com a prefeitura, seguindo o mesmo procedimento aplicado nas demais cidades que recebem iniciativas da companhia", esclareceu. 

A repercussão foi tão grande que a prefeitura se manifestou sobre o caso. “Como se trata de uma ação privada, idealizada e executada diretamente pela Coca-Cola, a Prefeitura não participa do planejamento do espetáculo, atuando apenas com apoio institucional quando solicitado”, declarou.

Apesar dos problemas, a gestão reforçou que segue com a programação própria do Natal Luz Coité 2025. “Lamentamos o desconforto vivido por algumas pessoas e reafirmamos nosso compromisso de seguir entregando eventos organizados, acolhedores e à altura do carinho que o povo de Coité merece”, acrescentou.

Leia mais

Imagem - Chegou na Bahia! Quando a Caravana da Coca-Cola vai passar em Salvador?

Chegou na Bahia! Quando a Caravana da Coca-Cola vai passar em Salvador?

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Mais recentes

Imagem - Médico baiano com quase 750 mil seguidores é alvo de operação da PF contra produção ilegal de Mounjaro

Médico baiano com quase 750 mil seguidores é alvo de operação da PF contra produção ilegal de Mounjaro
Imagem - UFRB abre 150 vagas para curso EaD em três cidades baianas; saiba mais

UFRB abre 150 vagas para curso EaD em três cidades baianas; saiba mais
Imagem - A nova vacina de dose única contra a dengue estará no SUS?

A nova vacina de dose única contra a dengue estará no SUS?

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar
01

Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
02

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Advogada é presa em operação por ser 'porta-voz' de chefe de facção em Salvador
03

Advogada é presa em operação por ser 'porta-voz' de chefe de facção em Salvador

Imagem - Após vídeo polêmico, Maria Gadú expõe namoro com Luiza Possi e dispara que relação ‘foi um erro’
04

Após vídeo polêmico, Maria Gadú expõe namoro com Luiza Possi e dispara que relação ‘foi um erro’