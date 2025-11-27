'Frustração': baianos reclamam de Caravana da Coca-Cola após passagem na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 08:50
Ao invés de alegria e diversão, a Caravana de Natal da Coca-Cola deixou moradores frustrados - e até crianças chorando - durante o percurso em Conceição do Coité, primeira cidade baiana a receber o projeto neste ano, na última terça-feira (25).
“Decepcionante… vou tomar Pepsi agora!”, reclamou um morador. “Foi frustrante, decepcionante, principalmente para quem veio de fora. Esperava mais”, disse outra moradora.
A insatisfação ocorreu porque os moradores esperavam uma apresentação mais estruturada. Os caminhões desfilaram com os baús fechados - diferente de outras cidades, onde eles são abertos com cenários elaborados e Papai Noel acenando para o público. A frota também estava reduzida.
Em nota, a Coca-Cola informou que a passagem ocorreu dentro do formato previamente estabelecido para essa ação, cuja proposta é levar o espírito natalino a novas regiões com uma frota reduzida.
"Todo o planejamento, incluindo rota, horário e configuração da frota, foi definido e alinhado antecipadamente com a prefeitura, seguindo o mesmo procedimento aplicado nas demais cidades que recebem iniciativas da companhia", esclareceu.
A repercussão foi tão grande que a prefeitura se manifestou sobre o caso. “Como se trata de uma ação privada, idealizada e executada diretamente pela Coca-Cola, a Prefeitura não participa do planejamento do espetáculo, atuando apenas com apoio institucional quando solicitado”, declarou.
Apesar dos problemas, a gestão reforçou que segue com a programação própria do Natal Luz Coité 2025. “Lamentamos o desconforto vivido por algumas pessoas e reafirmamos nosso compromisso de seguir entregando eventos organizados, acolhedores e à altura do carinho que o povo de Coité merece”, acrescentou.