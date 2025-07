VIOLÊNCIA

Funcionário de prefeitura é morto a tiros no interior da Bahia

Antônio Carlos Goncalves dos Santos, de 58 anos, foi vítima de latrocínio

Um servidor da prefeitura de Itabela, no sul da Bahia, morreu após ser roubado e baleado no distrito de Monte Pascoal. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (31). Antônio Carlos Gonçalves dos Santos, de 58 anos, era motorista e trabalhava no transporte escolar da Secretaria de Educação da cidade. >