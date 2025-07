BAHIA

Jovem é morto a tiros horas após ir em culto em igreja evangélica: 'Eu aceito o Senhor'

Vítima tinha 19 anos

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros horas após participar de um culto em uma igreja evangélica em Itarantim, no centro-sul da Bahia, e se converter. O crime ocorreu na tarde do último sábado (5). >

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, Kaique Santos Fernandes diz que entregou a vida para Deus. “Eu aceito o Senhor como salvador da minha vida. Senhor, Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, para que eu possa subir contigo, Jesus", declara na gravação. >

Segundo a Polícia Civil, um homem invadiu a residência em que o jovem estava e efetuou disparos de arma de fogo contra ele. A execução teria ocorrido pouco depois do culto, mas não há detalhes da motivação. >

A Delegacia Territorial (DT/Itarantim) investiga o homicídio e tenta esclarecer a autoria e circunstâncias do crime. Até esta quarta-feira (9), ninguém foi preso. >

Policiais militares da 8ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados e, ao chegar no local, isolaram a área até a realização de perícia e a remoção do corpo pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). As guias para remoção e perícia foram expedidas. >