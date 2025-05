DICAS

Conheça chá de planta poderosa capaz de aumentar testosterona e libido

A coluna conversou com a médica Cintia do Couto para descobrir qual chá tem potencial para aumentar os níveis de testosterona e a libido

O consumo de chás como uma estratégia de auxiliar a saúde geral do organismo tem ganhado cada vez mais espaço na rotina de pessoas que optam por soluções naturais. Quando o assunto está relacionado a tratamentos hormonais, plantas e especiarias podem atuar como verdadeiros fitoterápicos. Esse é o caso da planta Tribulus terrestris, amplamente utilizada para aumentar os níveis de testosterona no corpo.

O impacto desta planta para a reposição hormonal pode gerar muitas dúvidas. Diante disso, a coluna Claudia Meireles conversou com a médica Cintia do Couto, doutora em clínica médica com especialização em endocrinologia e terapia hormonal, para verificar se os efeitos do chá podem ser comprovados na prática.