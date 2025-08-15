Acesse sua conta
A Mulher da Casa Abandonada: vítima rompe silêncio após 25 anos em documentário que estreia hoje

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 08:59

Em 2022, um podcast do jornalista Chico Felitti revelou ao Brasil a história de Margarida Bonetti, enigmática moradora de uma mansão em ruínas em Higienópolis, São Paulo. Foragida dos Estados Unidos, ela era investigada por submeter uma empregada doméstica a condições análogas à escravidão.

Três anos depois, o caso volta à tona com a estreia, nesta sexta-feira (15/8), de um documentário em três episódios no Prime Video. A produção traz, pela primeira vez após duas décadas do julgamento, o depoimento de Hilda dos Santos, vítima dos abusos ocorridos na década de 1990.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

