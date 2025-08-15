A Mulher da Casa Abandonada: vítima rompe silêncio após 25 anos em documentário que estreia hoje

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 08:59
Em 2022, um podcast do jornalista Chico Felitti revelou ao Brasil a história de Margarida Bonetti, enigmática moradora de uma mansão em ruínas em Higienópolis, São Paulo. Foragida dos Estados Unidos, ela era investigada por submeter uma empregada doméstica a condições análogas à escravidão.
A mulher da casa abandonada
Três anos depois, o caso volta à tona com a estreia, nesta sexta-feira (15/8), de um documentário em três episódios no Prime Video. A produção traz, pela primeira vez após duas décadas do julgamento, o depoimento de Hilda dos Santos, vítima dos abusos ocorridos na década de 1990.