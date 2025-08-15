STRAMING

A Mulher da Casa Abandonada: vítima rompe silêncio após 25 anos em documentário que estreia hoje

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 08:59

A Mulher da Casa Abandonada Crédito: Divulgação

Em 2022, um podcast do jornalista Chico Felitti revelou ao Brasil a história de Margarida Bonetti, enigmática moradora de uma mansão em ruínas em Higienópolis, São Paulo. Foragida dos Estados Unidos, ela era investigada por submeter uma empregada doméstica a condições análogas à escravidão.

